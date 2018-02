Mama in de war door wiskundevraag van dochtertje: vind jij de ‘gruwelijke’ oplossing?

Een mama was helemaal in de war toen ze een bizarre wiskundevraag van haar dochtertje onder ogen kreeg. Die zit in het tweede leerjaar, maar kreeg een

Reacties

02-02-2018 17:10:57 Mamsie

Je zou zeggen dat er 36 kleine en 13 grote honden zijn. Maar ik denk kennelijk te simpel.

02-02-2018 17:31:01 D0rus

Je weet dat er totaal 49 honden zijn.

En dat er 36 meer kleine dan grote honden zijn.

Er zijn dus x kleine honden en x-36 grote honden.

Samen zijn er x+x-36 = 49 honden. x+x is dan 85, dus x=42.5 kleine en x-36=6.5 grote honden. Oeps, halve honden @Mamsie : ja daar kwam ik ook op uit, maar dan zijn er 23 meer kleine dan grote honden. Het moeten er 36 zijn.Je weet dat er totaal 49 honden zijn.En dat er 36 meer kleine dan grote honden zijn.Er zijn dus x kleine honden en x-36 grote honden.Samen zijn er x+x-36 = 49 honden. x+x is dan 85, dus x=42.5 kleine en x-36=6.5 grote honden. Oeps, halve honden

02-02-2018 18:24:08 Grouse

Misschien waren het hotdogs? Die kun je makkelijk delen.

02-02-2018 19:07:23 Noepetote

Ik ben héél slecht in rekenen. Maar mij is verteld dat als er een 'half' getal staat (dus in dit geval 42,5) dan moet je dat met 10 vermenigvuldigen. Ik zeg misschien nu iets heel doms, en ik heb het waarschijnlijk helemaal mis. Maar het is wel zoals het mij ooit is uitgelegd...

02-02-2018 19:54:44 De Paus

S Hier komt de oplossing van het Pauselijk Rekenwonder uit Vaticaanstad. Er zijn 6 grote honden, 1 middelgrote hond en 42 kleine honden. Samen zijn dat 49 honden en er zijn 36 meer kleine honden dan grote honden.

