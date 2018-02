Verstrooide Chinees gooit 15.000 euro bij het huisvuil

Een man uit de Chinese provincie Liaoning heeft per ongeluk 124.000 yuan, zo'n 15.782 euro, bij het huisvuil gezet. Dat meldt South China Morning Post. Volgens de krant verliet ene Wang 's ochtends vroeg zijn woning met twee plastic zakken: één met huisvuil die hij eerst zou dumpen bij een afvalinzamelingspunt vlakbij zijn woonst, en één met geldbiljetten die hij later op de dag zou storten bij de bank. Maar toen hij op zijn werk aankwam en de resterende zak controleerde besefte hij dat hij een gruwelijke fout begaan had.



De man racete meteen terug naar het afvalinzamelingspunt maar vond zijn geld niet terug. Hij trommelde dan maar de politie op. Die bekeek de bewakingsbeelden en zag hoe iemand de zak met geld aantrof en ermee wegwandelde. De beelden waren echter niet scherp genoeg om de vinder in kwestie te identificeren. Gelukkig voor Wang bleek die vinder een barmhartige Samaritaan te zijn: na een oproep van de politie voor informatie over de zaak meldde de vinder, die in dezelfde wijk bleek te wonen, zich aan. "Ik kon niet slapen na het vinden van zo'n grote som geld", aldus de vrouw, die toevallig ook haar familienaam met Wang deelt. Als beloning voor haar eerlijkheid gaf de verstrooide Wang zijn buurvrouw 250 euro cadeau.

..., die toevallig ook haar familienaam met Wang deelt. Zo raar is dat niet aangezien er 93 miljoen Wangs in China wonen. Zo raar is dat niet aangezien er 93 miljoen Wangs in China wonen.

Met 93 miljoen Wangs heb je al meer dan 5 x de populatie van Nederland te pakken.



Een Chinese collega van mij heet ook Wang



Wat een sukkel, je geld in een vuilniszak doen. Dan ben je echt niet slim!



@Mamsie : dat ben ik met je eens. Je hebt mensen die tijdens verhuizing hun huisraad (behalve meubels natuurlijk) in vuilniszakken stoppen omdat ze toevallig geen verhuisdozen hebben. Maar geld in een vuilniszak stoppen is idd niet echt slim.

Als je een kassa-miep ziet lopen met een dure beveiligde tas, verwacht je dat ze met iets waardevols loopt en is de kans op een overval veel groter. @GroteMop1983 : Het is anders al een hele oude truck van winkelpersoneel. Als je het geld gewoon in een zak van de Aldi stopt, bijvoorbeeld om naar de bank te brengen, dan taalt er geen mens naar.Als je een kassa-miep ziet lopen met een dure beveiligde tas, verwacht je dat ze met iets waardevols loopt en is de kans op een overval veel groter.

T S Waarom bij het huisvuil en niet op mijn bankrekening?

De cijfers uit 2012: China kent 7.327 familienamen, voor 1,28 miljard mensen.

@GroteMop1983 : En ik verhuis dan gewoon het huisvuil mee...

