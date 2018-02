Vliegtuig met 84 loodgieters aan boord moet rechtsomkeer maken door kapotte toiletten

Een vlucht van Oslo naar München werd afgelopen zaterdag onderbroken door kapotte wc's. Op zich niet zo uitzonderlijk, ware het niet dat er zich onder de passagiers 84 loodgieters bevonden die met hun loodgietersbedrijf op een tripje waren. Ondanks de verzamelde kennis aan boord moest het vliegtuig toch rechtsomkeer maken, meldt de Noorse krant Dagbladet.



De baas van loodgietersbedrijf Rørkjøp wist Dagbladet te melden dat zijn personeel "met alle plezier het toilet had willen herstellen", maar dat de reparatie helaas van buitenaf moest gebeuren. "De sfeer aan boord was uitstekend door de ironie over de kapotte wc's", aldus de man. De toiletten werden gerepareerd in Oslo, waarna het vliegtuig andermaal kon opstijgen richting München.

Reacties

02-02-2018 13:51:04 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.838

OTindex: 7.322

Inderdaad wel erg goed getimed, een kapotte wc in een vliegtuig met 84 loodgieters als passagiers. Inderdaad wel erg goed getimed, een kapotte wc in een vliegtuig met 84 loodgieters als passagiers.

02-02-2018 14:06:12 allone

Stamgast



WMRindex: 31.989

OTindex: 62.672

Leuk toeval, ik kan me voorstellen dat ondanks de vertraging de stemming er goed in zat

02-02-2018 15:01:55 mithe

Senior lid

WMRindex: 270

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht



Anders blijven ze maar discuseren hoe ze het moeten aanpakken.. En dan zie je maar tot je dan alsnog terug moet Daarom moet je ook gewoon 1 loodgieter nemen.Anders blijven ze maar discuseren hoe ze het moeten aanpakken.. En dan zie je maar tot je dan alsnog terug moet

02-02-2018 15:40:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.146

OTindex: 15.199

@mithe : Aangezien voor dit euvel je er vanaf de buitenkant bij moest kunnen had dat ook niet veel geholpen. Lijkt me een redelijk hopeloze opgave op 12 km hoogte...

02-02-2018 15:50:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.415

OTindex: 60.915

Konden ze niet één loodgieter aan een tuigje naar buiten laten om de boel te repareren? Te gevaarlijk, ach ze hadden er toch genoeg hè!

02-02-2018 16:51:12 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.255

OTindex: 142

T S Lijkt mij dat een vliegtuig een ander soort van loodgieter nodig heeft dan de gemiddelde loodgietersbedrijf....

02-02-2018 16:51:38 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.146

OTindex: 15.199

. @Mamsie : Ah ja, tuurlijk! Uit het raampje van de piloot. Alleen effe voorzichtig doen dat hij niet de straalmotoren in gezogen wordt. Dat geeft zo'n rommel

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: