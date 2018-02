Sorry! Britse minister komt te laat en dient vol schaamte zijn ontslag in

Lord Bates, lid van het Britse Hogerhuis, heeft zijn collega’s woensdag verrast door vanuit het niets zijn ontslag in te dienen. De reden voor Bates onverwachtse vertrek? Hij was te laat voor een debat en schaamde zich daar zo voor, dat alleen opstappen hem restte.Minister Bates had om 3 uur ’s middags in het House of Lords moeten zijn voor het vragenuurtje, maar kwam te laat binnen. Daardoor was hij niet in staat de vragen van barones Lister, van de arbeiderspartij, te beantwoorden, meldt omroep BBC.De conservatieve politicus stond tijdens de zitting op en bood vol schaamte excuses aan voor zijn ‘onbeleefdheid’. ,,Vijf jaar lang heb ik, namens de overheid, het voorrecht gehad om vanaf deze plek vragen te mogen beantwoorden’’, verklaarde Bates.,,Ik heb altijd geloofd dat wij daarin de grootste mate van hoffelijkheid en respect moeten tonen en schaam mij diep dat ik niet op mijn plaats was en zal daarom onmiddellijk mijn ontslag aanbieden bij de premier. Mijn excuses’’, vervolgde Bates, waarna hij de zaal uit beende.Kamerleden smeekten de minister om niet te vertrekken en ook de voorzitter van de Labour-delegatie zei dat zijn verontschuldiging meer dan volstond. Tevergeefs. Zelfs een instemmend ‘hear hear’ en het welgemeend ‘nee’ van verbaasde collega’s konden de principiële Bates niet weerhouden.