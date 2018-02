Britten vinden vijftig gouden munten, maar ze zijn nep

Twee Britse hobby-archeologen dachten de vondst van hun leven te hebben gedaan, toen ze in een veld in het oosten van Engeland met hun metaaldetector meer dan vijftig gouden Romeinse munten leken te hebben gevonden. Helaas: de munten bleken niet echt. Ze waren in de grond achtergebleven na een opname van de comedy-serie Detectorists, die over schatzoekers gaat.Andy Sampson en Paul Adams sprongen een gat in de lucht toen ze de schat ontdekten. Sampson vertelt tegen de BBC dat zijn vriend "schreeuwde, sprong en danste" toen ze de munten vonden.Ze schatten de waarde op dik 280.000 euro en zaten al na te denken waaraan ze het zouden uitgeven: een nieuwe auto, een wereldreis of het afbetalen van de hypotheek. Maar beide mannen werden al snel uit de droom geholpen door hun nuchtere buurman, die meteen zag dat de munten niet echt waren.Na wat navragen kwamen ze erachter dat het veld afgelopen zomer was gebruikt voor tv-opnames. Er was een scene gedraaid waarbij een tractor met een ploeg over het land ging, waarbij er munten tevoorschijn kwamen. Sampson: "Maar daarbij zijn ook wat munten achtergebleven. En die hebben wij gevonden."De teleurstelling bij de vrienden was groot. "Ik denk dat wij de meest onfortuinlijke schatzoekers zijn. Ons verhaal is een tv-serie op zich." Het weerhoudt ze er trouwens niet van om verder te gaan met hun hobby, want je weet maar nooit.