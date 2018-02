Baby's pinda's en eieren geven kan allergieŽn voorkomen

Veel ouders wachten ermee tot hun kinderen wat groter zijn, maar je kunt het beste vanaf vier maanden al pinda's en eieren geven. Dat is het nieuwe advies van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Hiermee kun je allergieŽn voorkomen.



Het is een discussie die de afgelopen maanden regelmatig oplaait. Eerder kwamen ook al kinderallergologen met dit advies, en dus ook de Nederlandse vereniging van kindergeneeskunde schaart zich hierachter. "We willen naar vier maanden om allergenen te introduceren", zei kinderdietist Olga Benjamin eerder tegen Editie NL.



Uit onderzoek blijkt dat het met pinda's en eieren kan, maar kinderallergologen zullen ook onderzoeken of het met andere voedingsmiddelen kan. "Zeker bij kinderen met mild of ernstig eczeem is het heel erg aan te raden die dingen te introduceren tussen de 4 en 6 maanden", zegt Benjamin. "Zo raken ze gewend aan die stoffen."

Pindakaas en roerei



Maar ook bij andere kinderen kan geven van pinda's en eieren voorkomen, zegt de diŽtist. "Dan komt het pinda-eiwit via de goede weg het lijf binnen en wordt je tolerant", zegt Benjamin. "Er zullen altijd kinderen zijn die ook vanaf vier maanden al een allergie blijken te hebben, maar veel is zo te voorkomen."



Je kunt een kind natuurlijk geen handje pinda's geven, dus is het advies om een theelepel pindakaas door de groente- of fruithap te doen. En bij eieren kun je roerei geven. Zo kun je opbouwen naar drie theelepels pindakaas per week. "Het is belangrijk ons advies van opbouwen, dat je nu ook consultatiebureau gaat krijgen, te volgen" zegt Benjamin. "Met een heel klein beetje beginnen en steeds meer toevoegen."

01-02-2018 15:30:16 DrZiggy

S Benieuwd hoeveel moeders hier via via van horen en hun baby gewoon een handje pinda's geven. Ik vermoed een stijging van het aantal stikgevallen.

01-02-2018 16:15:07 MIADIA

S @DrZiggy : I ga er vanuit dat het aantal moeders dat door het CB wordt platgebombardeerd met informatie en een kind dat nog niet kan Kouwen je het sowieso geen vast voedsel geeft...

01-02-2018 16:53:23 DrZiggy

S @MIADIA : Ik schat mensen blijkbaar dommer in. Misschien dat dat komt door alle acties die je op WMR kan lezen.

01-02-2018 21:34:01 venzje

@MIADIA :

het CB Quotehet CB Het consternatiebureau?

01-02-2018 22:04:04 venzje

Wij noemden het consternatiebureau omdat ze er altijd zo overbezorgd deden. Als een kind niet aan de gemiddelden voldeed werd je al gauw ernstig toegesproken. @SamuiAxe : Ook een leuke!Wij noemden het consternatiebureau omdat ze er altijd zo overbezorgd deden. Als een kind niet aan de gemiddelden voldeed werd je al gauw ernstig toegesproken.

01-02-2018 22:09:50 SamuiAxe

Helaas meneer, uw kind zal niet veel groter dan 1.60 worden.. Uiteindelijk is hij uitgegroeid tot een 100 kilo zware redneck van zo'n 1.78 m.



Ze modderen maar wat aan met allerlei kaarten en graphics voor der neus.. @venzje : Ik weet 't.. Mijn oudste had een zeer lichte groeiachterstand. Hup, naar het ziekenhuis, röntgenfoto's maken van zijn hand om een groeiprognose te stellen.Helaas meneer, uw kind zal niet veel groter dan 1.60 worden.. Uiteindelijk is hij uitgegroeid tot een 100 kilo zware redneck van zo'n 1.78 m.Ze modderen maar wat aan met allerlei kaarten en graphics voor der neus..

02-02-2018 00:10:08 jero

Alles is een kwestie van wennen, in amerika schieten ze met een katapult propjes papier naar een baby, als ze iets groter zijn met plastic balletjes, rond de basisschool met een luchtbuks kogeltjes naar mekaar, en op de high school ben je zo gewend eraan dan komt het wat zwaardere geschut

02-02-2018 00:18:04 stora

Het is therapie. @jero , vandaar die beschietingen door scholieren.Het is therapie.

