Tweetal opgepakt met 87.500 euro aan goud op A12 bij Beek

BEEK - De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagochtend twee mannen aangehouden die voor ongeveer 87.500 euro aan goud bij zich hadden. Dat gebeurde op de A12 bij Beek. Het tweetal had ook nog eens 20.000 euro aan contant geld in de auto liggen.De mannen reden in een voertuig met een Duits kenteken over de A12. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee vertrouwden de twee niet helemaal en zetten hun auto langs de kant. Ze bleken bekenden te zijn van de Nederlandse politie en daarom werd hun wagen gecontroleerd.Aan de bijrijderskant stond een schoudertas gevuld met 20.000 euro aan contant geld. Ook lag er 2,5 kilo goud in de auto. Volgens de politie vertegenwoordigt een kilo goud een waarde van rond de 35.000 euro.Beide mannen zijn aangehouden voor witwassen. Een tijd geleden zijn ze ook al opgepakt. Toen hadden ze 40.000 euro bij zich.De politie doet onderzoek naar de herkomst van het goud.