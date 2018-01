Ontsnapte gedetineerde probeert drank en voedsel in gevangenis te smokkelen maar wordt betrapt

Een ontsnapte gedetineerde bleek wel erg gehecht aan zijn cel toen hij nabij een federale gevangenis in Beaumont, in de Amerikaanse deelstaat Texas, betrapt werd met snacks, alcohol, tabak en zelf bereide maaltijden. Volgens Dallas News was de man van plan om de gevangenis weer binnen te sluipen met de lekkernijen.



Agenten hadden lucht gekregen van tijdelijke ontsnappingen naar een nabijgelegen veld om drank en voedsel op te pikken en de gevangenis in te smokkelen. Vorige week woensdag zetten ze een hinderlaag op en zagen hoe iemand het veld opreed en een grote zak achterliet. Even later kwam een gedetineerde die zak ophalen. De agenten grepen in en arresteerden de man toen die terugkeerde richting gevangenis. Het bleek om de 27-jarige Joshua Randall Hansen te gaan, die een celstraf van 27 maanden uitzat voor het dealen van drugs. Hij riskeert nu nieuwe veroordelingen voor zijn gevangenisontsnapping en cannabisbezit. Volgens de sheriff bevatte de zak een fles whiskey, drie flessen brandewijn, een dozijn pakjes met tabak, snacks, fruit en een "grote dosis zelf bereide maaltijden". Volgens de gevangenisautoriteiten is het fenomeen van het 'tijdelijk ontsnappen' om met smokkelwaar terug te keren naar de gevangenis een terugkerend probleem. De gevangenis, met zo'n 1.180 gedetineerden, wordt nochtans streng bewaakt.

Reacties

31-01-2018 17:06:17 stora

Stamgast



WMRindex: 8.766

OTindex: 1.078

Als je zomaar even naar buiten kan lopen dan zet ik toch wat vraagtekens bij goed bewaakt.

31-01-2018 17:49:54 allone

Stamgast



WMRindex: 31.949

OTindex: 62.627

Sowieso vreemd dat je daar zo maar in en uit kunt lopen, idd Quote:

Volgens de gevangenisautoriteiten is het fenomeen van het 'tijdelijk ontsnappen' om met smokkelwaar terug te keren naar de gevangenis een terugkerend probleem. De gevangenis, met zo'n 1.180 gedetineerden, wordt nochtans streng bewaakt. Hoezo streng bewaakt? En waarom komen ze terug? Iemand arresteren die op weg is naar de gevangenisSowieso vreemd dat je daar zo maar in en uit kunt lopen, idd @stora Hoezo streng bewaakt?En waarom komen ze terug?

31-01-2018 17:53:00 stora

Stamgast



WMRindex: 8.766

OTindex: 1.078



En ze wonen daar . @allone , omdat het eten in de gevangenis van niet zo'n beste kwaliteit is, omdat je met sigaretten op zak meer gedaan kan krijgen, het is een soort van ruilmiddel.En ze wonen daar .

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: