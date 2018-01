Buren zijn verwonderd over 2 Smarts die altijd op zelfde plaats blijven staan. Dan ontdekken ze wat er achter zit

Een parkeerplaats vinden in een grootstad is vaak een heikele opdracht. Inwoners die over een eigen garage beschikken, besparen zich een lange en frus

Reacties

31-01-2018 10:29:57 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.969

OTindex: 172

S



Dus pappa heeft een hele oude bak gekocht die hij daar de hele dag laat staan. Als zijn dochter thuiskomt, rijdt hij uit het vak en zoekt zich een willekeurige parkeerplaats. Als ze 's morgens weer gaat werken haalt hij zijn auto op en rijd het vak weer in als ze wegrijdt.



Het kost wat moeite, maar zo staat de auto wel altijd voor de deur!



Saillant detail overigens: Auto voor de deur parkeren is een vals gevoel van veiligheid, want ze hebben de auto alsnog gewoon gestolen . Het wisselen van auto trok blijkbaar ook genoeg aandacht.



Laatste edit 31-01-2018 10:30 Bij mijn schoonouders tegenover woont een gezin met een soortgelijke tactiek. Hun dochter heeft een relatief dure auto en die willen ze graag op de parkeerplaats voor de deur hebben staan.Dus pappa heeft een hele oude bak gekocht die hij daar de hele dag laat staan. Als zijn dochter thuiskomt, rijdt hij uit het vak en zoekt zich een willekeurige parkeerplaats. Als ze 's morgens weer gaat werken haalt hij zijn auto op en rijd het vak weer in als ze wegrijdt.Het kost wat moeite, maar zo staat de auto wel altijd voor de deur!Saillant detail overigens: Auto voor de deur parkeren is een vals gevoel van veiligheid, want ze hebben de auto alsnog gewoon gestolen. Het wisselen van auto trok blijkbaar ook genoeg aandacht.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: