Hallo NASA? Ik heb jullie satelliet teruggevonden

Een Amerikaanse amateurastronoom heeft per toeval een satelliet teruggevonden die al sinds 2005 wordt vermist. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA probeert nu het contact met satelliet IMAGE te herstellen.Scott Tilley was eigenlijk op zoek naar sporen van de spionagesatelliet Zuma, die na een mislukte lancering op 8 januari in rook leek te zijn opgegaan. Tijdens zijn zoektocht door de ruimte ving Tilley zendsignalen op van een ander, onbekend ruimtevaartuig met de code 2000-017A, 26113.Tilley voerde de code in zijn database van gelanceerde ruimtevaartuigen in en ontdekte dat het satelliet IMAGE was. Hij beschreef zijn bevindingen in een blog.Vernietigende zonnestralenDe Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE) werd gelanceerd in 2000 om de magnetosfeer van de aarde te bestuderen. De magnetosfeer is de ring die onze planeet onder meer beschermt tegen de vernietigende zonnestralen.Eind 2005 ging het contact met de satelliet verloren, toen IMAGE bezig was de invloed van magnetische stormen op de atmosfeer van de aarde in kaart te brengen. NASA weet het verlies van de satelliet destijds aan een fout in de krachtbron.De ruimtevaartorganisatie is nu in de archieven aan het zoeken naar oude software om het contact met IMAGE te herstellen. De hoop is zelfs dat de satelliet op termijn weer onderzoek kan gaan doen.