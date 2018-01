Onderzoek wijst uit: Athe´sten zijn intelligenter dan gelovigen

Athe´sten zijn gemiddeld intelligenter dan hun gelovige medemens, stellen onderzoekers in een nieuwe studie. Er is echter wel een belangrijke kanttekening.



Het is niet de eerste keer dat wetenschappers proberen aan te tonen dat er een verband is tussen IQ en religie. Maar onderzoekers Richard Daws en Adam Hampshire van het Imperial College London weten nu ook een verklaring te geven voor het verband. Ze bestudeerden meer dan 63.000 online deelnemers, die moesten aangeven of ze athe´st, agnost of religieus zijn. Daarna moesten ze een cognitieve test maken van dertig minuten waarin logisch redeneren, geheugen, concentratie en planning werden getest.



Zelfs als leeftijd en opleidingsniveau in beschouwing werden genomen, presteerden de athe´sten beter dan de religieuze respondenten. De agnosten zaten er tussenin. ôWeer is aangetoond dat religie negatief correleert met intelligentie,ö aldus Daws en Hampshire. Maar wat opvalt: bij vragen die het geheugen testten was het verschil minimaal. Vooral bij vraagstukken waarbij het vermogen om logisch te redeneren op de proef werd gesteld, bleek het verschil tussen gelovigen en athe´sten groot.



De onderzoekers denken dus dat religieuze mensen niet per se minder intelligent zijn, maar dat ze slechter scoren op IQ-tests, omdat ze bij taken waarbij intu´tie en logica in conflict komen de mist in gaan. ôDeze bevindingen leveren het bewijs voor de hypothese dat het religie-effect te maken heeft met het conflict tussen logisch redeneren en intu´tie en niet met algemene intelligentie,ö concluderen de onderzoekers in Frontiers in Psychology.

30-01-2018 18:06:37 stora

Mijn eerste vraag is dan, zijn de onderzoekers zelf gelovig of atheist?

Ik denk dat dat al een belangrijk gegeven is voor de uitslag van het onderzoek.

30-01-2018 18:51:21 Mamsie

Ik weet niet eens of ik nou een atheïst ben of een agnost.

30-01-2018 18:53:07 Sjaak

Altijd al geweten. Ik vond gelovigen als kind al vrij dom.

30-01-2018 18:57:50 stora

Dan ben je geen domme jongen.

En hij was gezellig en hij had humor

@Sjaak , we hebben een lid gehad en die was heel gelovig. @mremijn en die studeerde toen aan Nijerode.Dan ben je geen domme jongen.En hij was gezellig en hij had humor

30-01-2018 19:18:04 allone

quote artikel

De onderzoekers denken dat religieuze mensen niet per se minder intelligent zijn, maar dat ze slechter scoren op IQ-tests, omdat ze bij taken waarbij intuïtie en logica in conflict komen de mist in gaan. ôDeze bevindingen leveren het bewijs voor de hypothese dat het religie-effect te maken heeft met het conflict tussen logisch redeneren en intuïtie en niet met algemene intelligentie..ö



En of ze daardoor de mist in gaan, is maar de vraag, volgens mij heeft een mens beide nodig, intellect en intuitie;

Most people sense that they subconsciously know a lot more than what is only in their conscious mind. Sometimes impulses from within that level reach our conscious mind, which we perceive as intuition, a gut feeling that we know more than our intellect is able to tell us. Some people have more talent for intuitive matters than others, just like how some people have more talent for a sport or for playing the piano. They have just developed an ability that is innate to everyone.

Laatste edit 30-01-2018 19:20 @Sjaak : volgens mij heb je het artikel niet eens gelezen;

30-01-2018 19:19:47 stora

En als je dan tussen de regels doorleest dan zie je dat ze melden , kom bij onze club van niet gelovigen, want dan ben je het beste af.

Het zijn een soort van missionarisen van het niet geloven

Maar op wmr zitten heel veel slimme mensen en daar weten we niet van of ze wel of niet geloven.

Op wmr horen we meestal de mensen die niet geloven.

30-01-2018 19:24:41 Emmo

De teneur van dit artikel riekt in mijn beleving wel heel erg naar Diederik Stapel.

Wat is de religieuze gezindheid van de geachte onderzoekers?

30-01-2018 20:29:52 TonK

Je bent atheist wanneer je denkt dat er geen god, hemel of wat dan ook is. Of het nu christelijk, islamitisch, natuur godsdienst of pastafari is. Het bestaat niet, punt.

Een agnost gelooft niet, die staat open voor een menig, gedachte, geloof. Echter wil een agnost daar wel even een bewijs bij.Is er geen bewijs dan wacht de agnost af tot er wél bewijs is.



@Mamsie : Kort door de bocht;Je bent atheist wanneer je denkt dat er geen god, hemel of wat dan ook is. Of het nu christelijk, islamitisch, natuur godsdienst of pastafari is. Het bestaat niet, punt.Een agnost gelooft niet, die staat open voor een menig, gedachte, geloof. Echter wil een agnost daar wel even een bewijs bij.Is er geen bewijs dan wacht de agnost af tot er wél bewijs is.Mede RMW aanwezigen, is dit goed verwoord? Ík denk het wel, of moet ik, als agnost zijnde, zeggen; ik geloof van wel.

30-01-2018 21:07:04 TonK

@stora : nee hoor wist ik niet; bij deze ter correctie; WMR

30-01-2018 21:46:48 Mamsie

@TonK : Ja, ik weet van het verschil maar ik denk dat ik een tussenvorm ben.Maar misschien met een lichte neiging naar het agnosticisme.

30-01-2018 22:10:12 TonK

Je bent waar je op slaapt? Een twijfelaar?



