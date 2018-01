Wildplassende man in De Meern: Kijk eens agentje!

In De Meern is een dronken man zaterdagnacht in een sloot beland. Het is niet bekend of hij met de fiets of lopend was.



Wel is bekend dat hij behoorlijk teut was, blijkt uit het Twitterbericht van de wijkagent. Hij schrijft grappend: "Hoe een feestje in het water kan vallen. Meernse dronkeman belandt na stapnacht in de ijskoude Leidsche Rijn. Handje geholpen en man voor controle met ambu naar ziekenhuis."



Een andere dronken kerel vindt het volgens de agentens vervolgens lollig om bij hen in de buurt een plasje te doen. "Zonder enige schroom gaat hij staan wildplassen", schrijft de agent. Daarbij zou hij ook nog eens geroepen hebben: "Kijk eens agentje!"



De politie kan de grap niet waarderen en schrijft een bekeuring uit. "Zoveel domheid wordt beloond met een boete van 140 euro."

Die dronken man was natuurlijk heel blij.

Na eindeloos oefenen zei hij tegen de agent , kijk eens, zonder handjes.

