Verkoop die mug een mot, want muggen onthouden wie hen slaat

Goed nieuws voor wie vaak overladen wordt met muggenbeten: als je blijft slaan naar de irritante mormels, zullen ze je op den duur niet meer lastigvallen. Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse biologen.



Muggen, wie heeft er geen hekel aan de bloedzuigende, zoemende beestjes? Gelukkig is er nu goed nieuws, want muggen hebben een beter geheugen dan oorspronkelijk gedacht. Zo onthouden ze de lichaamsgeur van mensen die hen van zich proberen af te slaan en vermijden ze nadien die persoon in de hoop langer te blijven leven.



Het Amerikaanse team van biologen schrijft over hun onderzoek in het wetenschappelijk magazine Current Biology. Muggen associŰren lichaamsgeuren met agressieve reacties van hun slachtoffers. Met andere woorden: een mug zal niet snel terugkeren naar een persoon als die wild om zich heen sloeg toen de mug bloed aftapte.



De onderzoekers, onder leiding van professor Jeff Riffell, hebben zichzelf niet laten prikken voor hun onderzoek, maar deden de test door een mug een bepaalde geur te laten opsnuiven en dan een trilplaat aan te zetten. Die trilplaat heeft volgens de onderzoekers hetzelfde effect als een mep op op je arm, alleen sterft de mug dus niet door die trillingen.



Een dag na het experiment met de trilplaat deden de onderzoekers de test nog eens over: de muggen werden losgelaten op dezelfde locatie, maar lieten de geur die bij de trilling hoorde achterwege. Alle muggen gingen los. De conclusie van de onderzoekers is dan ook duidelijk: "EÚn keer meppen en de mug zal veel minder snel terugkeren".

Nouhou.... als je een mug écht slaat, dan onthoudt ie écht niets meer hoor!

