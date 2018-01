Stel neemt 3-zitsbank mee uit meubelzaak

Een wel heel opmerkelijke diefstal die op klaarlichte dag werd gepleegd bij een meubelzaak in Utrecht. Een stel krijgt het voor elkaar om ongemerkt een driezitsbank te stelen bij de meubelzaak in winkelcentrum The Wall aan de Hertogswetering in Utrecht.'De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dr is de politie voor, altijd!', zo laat de politie wetenBekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 24 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.De man en de vrouw lopen zondagmiddag 3 december 2017 de winkel binnen. Hun oog valt op een cognackleurige bank van het merk Rodeo, die dicht bij de ingang staat. Ze tillen hem op en lopen ermee naar buiten. Het gaat niet moeiteloos; de vrouw laat de bank vallen. Maar uiteindelijk lukt het ze de bank mee te nemen.Het stel is goed vastgelegd op beeld. Daardoor heeft de politie een duidelijk signalement van de twee.Verdachte 1:manblanke huidskleurnormaal postuurdroeg een donkere gewatteerde jas met horizontale stiknaden en een capuchonhad een spijkerbroek aandroeg donkere schoenenhad een baseballpet op met zwarte klep met witte voorzijde en zwarte achterzijde.Verdachte 2:vrouwblanke huidskleurnormaal postuurlang blond haarhad een lichte muts opdroeg een donkere jashad een lichte blouse aandroeg een lichte broekhad donkere schoenen aan.Herkent u de verdachten of weet u wie zij zijn en waar ze wonen? Twijfel dan niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem.