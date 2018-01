Politie brengt jongetje naar judo-examen

De Amsterdamse politie heeft een klein jongetje een grote dienst bewezen. Zijn beteuterde gezichtje keek woensdagmiddag naar een kapotte fiets, toen agenten vroegen of ze hem ergens mee konden helpen.De jongen vertelde dat hij om 16.00 uur zijn judo-examen had, maar de ketting van zijn fiets lag eraf. Samen met een voorbijganger wist de politie zijn fiets te repareren, maar inmiddels zou de jongen niet meer op tijd bij de judoschool zijn.Daarom werd hij in de politie-auto naar de school gebracht, en heeft hij alsnog zijn gele band kunnen halen.