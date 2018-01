Koe Hermien al weken op de vlucht voor de slager

In de bossen bij de Overijsselse plaats Lettele loopt al weken een koe rond. Het dier werd naar de slager gebracht, maar onderweg ontsnapte de koe en rende het bos in. Sindsdien zit ze daar al weken verstopt.



Buurtbewoners hebben de koe Hermien genoemd, naar de naam van haar eigenaar. Overdag komt ze maar zelden tevoorschijn.



Jagers zijn al wel naar de koe op zoek geweest, maar zonder succes. De jacht op de koe is lastig omdat er gewoon mensen wandelen in het bos.



Toch wil de boer niet opgeven. Als het dier wat rustiger is, gaat hij met een dierenarts op jacht. Door de koe met een speciaal pistool te verdoven, hoopt hij haar alsnog te vangen.



Hermien heeft inmiddels flink wat fans. Met de hashtag #teamhermien proberen veel twitteraars de koe te redden van de slacht. Maar de vraag is of dat gaat lukken. De boer heeft namelijk al laten weten dat de koe gewoon naar de slager gaat als ze wordt gevangen.



Update:

De ontsnapte koe Hermien trekt veel publiek naar de bossen van Lettele, bij Deventer. Ze willen helpen het dier te zoeken en te vangen. Hermien moest begin vorige maand naar de slacht, maar vlak voor het transport nam ze de benen. Dierenartsen met verdovingsgeweren, jagers en agenten probeerden de koe te vangen, maar tevergeefs. Al zes weken struint de koe rond in de bossen en gaat daarbij bewust mensen uit de weg. Alleen 's nachts komt Hermien kijken in een schuur met jongvee om te snoepen uit de voederbak. De dierenarts heeft een nieuwe poging om de koe met een verdovingsgeweer te vangen uitgesteld. Hij zegt tegen RTV Oost dat er te veel mensen in het bos om Hermien te zoeken. Ze jagen de koe daardoor op. Eigenaar Herman Jansen roept iedereen op Hermien met rust te laten. Hij vreest anders dat de koe zo wild wordt dat ze alsnog afgeschoten moet worden. Op sociale media kan Hermien op veel steunbetuigingen rekenen. Verscheidene reddingsacties worden geopperd. De Partij voor de Dieren is via internet een geldinzamelingsactie begonnen. De komende dagen probeert de eigenaar Hermien terug naar haar stal te lokken. Als dat niet lukt, wordt volgende week de dierenarts met verdovingsgeweer ingezet.

Reacties

27-01-2018 12:44:04 Noepetote

Senior lid

Ik vreesde eerst ook dat het slachthuis 'gewoon' haar lot zou zijn... Maar nou is er misschien toch nog hoop op een betere afloop! Typisch zo'n geval van 'wie het laatst lacht, lacht het best!'

Mensen doen altijd alsof ze vlees nodig hebben, maar volgens mij is dat zeker niet waar. En dat iets 'lekker' is, mag eigenlijk nooit een excuus zijn... Ik ken heel veel dingen die heel lekker zijn, maar die je ook niet zou doen...

Update:Er is inmiddels voldoende binnen om Hermien te kopen en de eigenaar heeft daarmee ingestemd! Alleen is er nog wel geld nodig voor haar opvang in koeienrusthuis de Leemweg. Zodra dat doel bereikt is lees je het hier

27-01-2018 13:23:52 stora

Stamgast



@Noeptote, ik hoop ook hoor dat Hermien na al dat gedoe niet naar de slacht moet.

Maar in plaats van Hermien gaat er dan een andere koe naar de slacht.

Want de handel bestelt zoveel biefstuk en daar is die ene koe wel voor nodig./

Maar wat vind jij heel lekker dan die je niet doet?

27-01-2018 13:27:43 SamuiAxe

Erelid



Je gaat een Leeuw toch ook niet op een dieet van sla zetten? Of een konijn op een dieet van mosselen?



Zonder vlees, of beter en correcter gezegd, zonder sommige eiwitten die enkel in vlees voorkomen hadden onze hersenen zich niet voldoende kunnen ontwikkelen om op het niveau te komen waarop ze nu functioneren. Wij zouden waarschijnlijk nog in de bomen slingeren als we niet van plantaardig naar alleseter geëvolueerd zouden zijn..



Kijk het maar na, elke, maar dan ook echte elke intelligente diersoort op Aarde heeft dierlijk voedsel op zijn menu staan.. Allemaal!! @Noepetote : Zonder al te diep er op in te gaan, (er zijn al vele woorden hier aan verspild), mensen zijn omnivoren, omnivoren hebben ook vlees nodig om gezond te leven.Je gaat een Leeuw toch ook niet op een dieet van sla zetten? Of een konijn op een dieet van mosselen?Zonder vlees, of beter en correcter gezegd, zonder sommige eiwitten die enkel in vlees voorkomen hadden onze hersenen zich niet voldoende kunnen ontwikkelen om op het niveau te komen waarop ze nu functioneren. Wij zouden waarschijnlijk nog in de bomen slingeren als we niet van plantaardig naar alleseter geëvolueerd zouden zijn..Kijk het maar na, elke, maar dan ook echte elke intelligente diersoort op Aarde heeft dierlijk voedsel op zijn menu staan.. Allemaal!!

27-01-2018 13:39:08 Noepetote

Senior lid

Je gaat een Leeuw toch ook niet op een dieet van sla zetten? Of een konijn op een dieet van mosselen?

Nee, maar een mens kan zelf een keuze maken. Een (huis)dier wordt wat voorgezet, en daar moet-ie het dan mee doen. En een leeuw is puur een carnivoor (vleeseter) en een konijn 100% herbivoor (planteneter). Volgens mij is een mens inderdaad een omnivoor, en kan hij heel gevarieerd eten. Dus zeker niet (elke dag) vlees of vis, denk ik dan.

Tja, wat is de definitie van 'intelligent?' In mijn ogen is een konijn ook best intelligent. En er zijn ook

Nee, maar een mens kan zelf een keuze maken. Een (huis)dier wordt wat voorgezet, en daar moet-ie het dan mee doen. En een leeuw is puur een carnivoor (vleeseter) en een konijn 100% herbivoor (planteneter). Volgens mij is een mens inderdaad een omnivoor, en kan hij heel gevarieerd eten. Dus zeker niet (elke dag) vlees of vis, denk ik dan.Tja, wat is de definitie van 'intelligent?' In mijn ogen is een konijn ook best intelligent. En er zijn ook apensoorten die herbivoor zijn...

27-01-2018 13:46:01 SamuiAxe

Erelid



Die aapjes waar jij het over hebt zijn niet echt intelligent. Ik heb het over chimpansees, kraaien, raven, dolfijnen, octopussen en meer van dit soort dieren waarvan vastgesteld is dat ze tot de top van de intelligente diersoorten behoren. Een dier die wat trucjes kan leren of een liedje kan nazingen is niet per definitie intelligent. Daarvoor worden heel andere normen gebruikt zoals b.v. het probleemoplossend vermogen.



Al deze diersoorten zijn ofwel omnivoor, ofwel carnivoor, er zijn geen hoog intelligente herbivoren...



.



Laatste edit 27-01-2018 13:47 @Noepetote : Natuurlijk kan en mag een mens zelf bepalen wat hij eet en tegenwoordig zijn er zoveel supplementen te koop dat zelfs een vegetariër op redelijk gezonde wijze een hoge leeftijd kan behalen..Die aapjes waar jij het over hebt zijn niet echt intelligent. Ik heb het over chimpansees, kraaien, raven, dolfijnen, octopussen en meer van dit soort dieren waarvan vastgesteld is dat ze tot de top van de intelligente diersoorten behoren. Een dier die wat trucjes kan leren of een liedje kan nazingen is niet per definitie intelligent. Daarvoor worden heel andere normen gebruikt zoals b.v. het probleemoplossend vermogen.Al deze diersoorten zijn ofwel omnivoor, ofwel carnivoor, er zijn geen hoog intelligente herbivoren...

27-01-2018 15:16:12 Noepetote

Senior lid

Haha, dat is wel een grappige vraag..!..

Nou, ik heb een zwak voor bijvoorbeeld chips met dipsaus. Dat zou ik wel elke avond willen eten. Maar als ik dat zou doen, zou ik zo extreem dik worden. Hetzelfde geldt voor pizza bij mij.

En als ik 's ochtends m'n bed uit moet voor mijn werk, zou ik zo nog even een paar uur willen uitslapen... Maar dat doe ik natuurlijk niet.

En het is misschien een heel vreemd voorbeeld. Maar omdat ik het heel vaak nodig gehad heb, weet ik dat bijv. morfine ook heel 'lekker' is. Maar dat gebruik je natuurlijk ook niet als het niet nodig is! Ik neem aan dat iedereen wel weet hoe gevaarlijk dat is...

En verder ben ik heel ongeduldig aangelegd. Dan zou het soms heel verleidelijk zijn om egoïstisch te doen en voor je beurt te gaan... Maar ja, dat doe je niet, toch? Haha, dat is wel een grappige vraag..!..Nou, ik heb een zwak voor bijvoorbeeld chips met dipsaus. Dat zou ik wel elke avond willen eten. Maar als ik dat zou doen, zou ik zo extreem dik worden. Hetzelfde geldt voor pizza bij mij.En als ik 's ochtends m'n bed uit moet voor mijn werk, zou ik zo nog even een paar uur willen uitslapen... Maar dat doe ik natuurlijk niet.En het is misschien een heel vreemd voorbeeld. Maar omdat ik het heel vaak nodig gehad heb, weet ik dat bijv. morfine ook heel 'lekker' is. Maar dat gebruik je natuurlijk ook niet als het niet nodig is! Ik neem aan dat iedereen wel weet hoe gevaarlijk dat is...En verder ben ik heel ongeduldig aangelegd. Dan zou het soms heel verleidelijk zijn om egoïstisch te doen en voor je beurt te gaan... Maar ja, dat doe je niet, toch?

27-01-2018 15:40:59 stora

Stamgast



@Noepetote , dat van die dipsaus had ik kunnen raden

27-01-2018 16:18:24 omabep

Oudgediende



Ik vind het leuk voor de koe als ze dit alles overleeft en dus oud mag worden, ze heeft er haar best voor gedaan. Maar het is dan inderdaad sneu voor de andere koe die haar plaats (eerder) moet innemen, zoals @stora : al schreef.

27-01-2018 16:20:51 Mamsie

Oudgediende



@omabep : Én voor die vele duizenden andere koeien die geruisloos verdwijnen naar de slagerij.

27-01-2018 16:52:50 Noepetote

Senior lid

Dat vind ik ook. @oma bep en @Mamsie Dat vind ik ook.

27-01-2018 17:00:00 stora

Stamgast



En dan worden die koeien geslacht en al die delen gaan naar de supermarkt. En dat ligt daar dan en dan zie je het op het laatst nog met korting liggen. En als je dan bedenkt wat al die supermarkten in Nederland alsnog weggooien.

Dat zijn heel wat koeien/varkens/schapen die niet geslacht hadden te hoeven worden.

Dus laten we blij zijn voor Hermien, maar we zijn niet goed bezig met zijn allen.

27-01-2018 20:59:53 allone

Stamgast



Sowieso ben ik het met



Laatste edit 27-01-2018 21:00 dat was idd ook mijn eerste gedachte, toen ik het las.Sowieso ben ik het met @Noepetote eens dat @SamuiAxe 's idee van intelligentie nogal beperkt is. En ieder intelligent wezen hier op aarde is direct of indirect afhankelijk van planten.

27-01-2018 21:21:26 SamuiAxe

Erelid



: Prima, het zou natuurlijk een klein wonder zijn als je het wél eens met mij eens zou zijn..



We weten al jaren dat we verschillend over de definitie van intelligentie denken, het zij zo..



"Slimme dieren fascineren. Mensapen, dolfijnen, olifanten en kraaien strijden met elkaar om de titel van het intelligentste schepsel na de mens.



In het wetenschappelijk tijdschrift Animal Cognition schreven onderzoekers vorige week dat kraaien mensenstemmen kunnen onthouden en herkennen. Een sterk staaltje van een scherp geheugen." @venzje : Inderdaad zijn Olifanten behoorlijk intelligent, enig idee hoeveel insecten, wormen en andere dierlijke eiwitten ze per dag samen met de honderden kilo's gras binnenkrijgen? @allone : Prima, het zou natuurlijk een klein wonder zijn als je het wél eens met mij eens zou zijn..We weten al jaren dat we verschillend over de definitie van intelligentie denken, het zij zo.."Slimme dieren fascineren. Mensapen, dolfijnen, olifanten en kraaien strijden met elkaar om de titel van het intelligentste schepsel na de mens.In het wetenschappelijk tijdschrift Animal Cognition schreven onderzoekers vorige week dat kraaien mensenstemmen kunnen onthouden en herkennen. Een sterk staaltje van een scherp geheugen." Volledig Artikel

27-01-2018 21:39:41 SamuiAxe

Erelid



Ik had een conversatie met ) @allone : Overigens zijn we deze weg al vele malen ingeslagen, we kennen elkaars standpunten omdat we die tot in den treure hebben uitgelegd/verdedigd. Ik heb eigenlijk geen zin om het weer allemaal dunnetjes over te doen..Ik had een conversatie met @Noepetote hierover waarbij ik al direct aangaf er niet te diep op in te willen gaan, donders goed wetende waar dit naartoe zou leiden, (en dit inderdaad deed, wat dat aangaat ben je minstens even voorspelbaar als ik dat schijn te zijn

