Pijnlijke fout: PvdA steekt middelvinger op

"Een foute grap", zo noemt Folkert Hummel, fractievoorzitter van de PvdA in Meppel, de opgestoken middelvinger in het partijlogo in een lokale krant.Met de advertentie in de Meppeler Courant kondigden de PvdA-afdelingen Westerveld, De Wolden en Meppel een "feestelijke en inspirerende bijeenkomst" aan vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.Het oog valt echter snel op het PvdA-logo naast de tekst. Daar is in de bekende partijroos duidelijk een middelvinger te zien, in plaats van de kenmerkende gebalde vuist.Volgens voorzitter Jolida Voetelink van de PvdA-afdeling in Meppel heeft de partij het logo goed aan de advertentieafdeling aangeleverd. "Het is nog niet bekend of het een fout is van de krant of dat er sprake is van opzet."Hoofdredacteur Hans van Velzen van de Meppeler Courant weet dat wel: het gaat om een fout, schrijft RTV Drenthe. "De advertentie kwam vlak voor de deadline binnen. Het meegeleverde logo voldeed niet aan de technische eisen. Een medewerker heeft toen een ander op internet opgezocht en heeft niet goed gekeken.