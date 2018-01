Belg valt Nederlandse vrouwen lastig: Wat is je cupmaat?

Een Belgische man is bezig met een bijzonder belrondje in Helmond en omstreken. Hij is op zoek naar vrouwen en vraagt ze vervolgens alles over hun bor

25-01-2018 16:09:02 allone

telefonisch? ik zou gewoon ophangen

25-01-2018 16:14:27 stora

Als hij mij belt dan geef ik wel de maat door van de Ajax cup

25-01-2018 16:18:08 allone

@stora : jammer dat je niet in Helmond woont

25-01-2018 16:53:55 Mamsie

Mij mogen ze bellen, ik lust ze rauw, zulke malloten! Lijkt me leuk, allemaal hilarische antwoorden geven.

25-01-2018 18:17:41 stora

@Mamsie , ik had me al niet geschoren en ik heb net een oude vieze versleten jas aangetrokken, dus ik zit me al in te leven als vieze man. Ik zal je zo bellen met leuke vragen

25-01-2018 18:22:17 stora

@Mamsie , alle leden mogen me nu leuke pikante vragen mailen

25-01-2018 18:32:36 stora

@Mamsie , dan bel ik je op dat nummer

25-01-2018 19:09:27 Lennox

. Wie weet dat nou, ik meet of weeg ze nooit. Snap ook totaal niet van waar tot waar je meten moet maar daar had deze meneer vast een duidelijke instructie voor .

Lengte en gewicht van de borsten. Wie weet dat nou, ik meet of weeg ze nooit. Snap ook totaal niet van waar tot waar je meten moet maar daar had deze meneer vast een duidelijke instructie voor

25-01-2018 19:22:30 stora

sprokkelmaand.

sprokkelmaand. Dan zie je overal een bos hout voor de deur

25-01-2018 19:55:01 stora

Vrouw zegt tegen een man, je mag er wel mee spelen als je maar niet mee de hoek om gaat.



Vrouw zegt tegen een man, je mag er wel mee spelen als je maar niet mee de hoek om gaat.

