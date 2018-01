Nieuwe truc van slimme dieven: plakband

De Belgische politie kende de truc al, maar hij is bij Zevenaar nu ook Nederland binnengekomen: een trucje met plakband om te zien of je thuis bent. Dieven doen een stuk zwart plakband op je bel en gaan dan snel weg. Binnen gaat de bel. Later rijden ze met een auto langs. Als het plakband er nog zit is er kennelijk niemand thuis en kan er ingebroken worden.



Er is ook een variant waarbij plakband wordt geplakt over het slot van de voordeur. Ook daaraan kunnen dieven later zien of er mensen naar binnen of buiten zijn gegaan.



De Belgische politie heeft gevraagd plakband op de bel te melden.

Reacties

24-01-2018 19:44:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.319

OTindex: 60.784

Dus voortaan niet alleen de post en de planten van de buren verzorgen als ze op vakantie zijn maar ook dit soort zaken.

