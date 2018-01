Rel tussen vlogger en hoteleigenaar gaat door: vijf miljoen voor alle publiciteit

Hoteleigenaar Paul Stenson vraagt ruim 5 miljoen euro van vlogster Elle Darby voor alle publiciteit die zijn bericht haar heeft opgeleverd. Ze profiteerde er een stuk meer van dan hij, heeft hij laten uitrekenen.Voor wie het gemist heeft: De 22-jarige Darby vroeg ‘The White Mooze Café’ in Dublin of ze er samen met haar partner vier nachten gratis mocht logeren in ruil voor een positief verslag op haar YouTube-kanaal. Hoteleigenaar Paul Stenson zette haar mail anoniem online met daarbij een woedend commentaar. “Om zoiets te sturen, heb je ballen nodig,” schreef hij onder meer. “Helaas scoor je op het vlak van zelfrespect een pak minder. Als ik je hier gratis laat logeren, wie zal dan mijn personeel betalen?” En verder: “In de toekomst leg je toch best geld op tafel zoals iedereen. Als de hotelbazen in kwestie denken dat ze er iets aan hebben, kunnen ze je misschien een betere kamer geven. Maar kom niet zelf bedelen, dan zet je jezelf tenminste niet zo voor schut.”Darby reageerde vervolgens weer boos en verdrietig in een nieuwe vlog en de hele rel ging viraal. Dat heeft de vlogster geen windeieren gelegd, zo becijferde Stenson dus nu wil de hotelier ruim vijf miljoen euro hebben van het meisje. Het moet uiteraard met een korreltje zout worden genomen. Stenson vindt alle ophef wel komisch en profiteert eveneens van alle aandacht. “Je naam werd in 114 artikels vermeld, verspreid over twintig landen. Dat betekent een potentieel bereik van 450 miljoen mensen. Daarom vraag ik als vergoeding 5.289.000 euro. PS: we aanvaarden enkel euro’s. Een vermelding in een filmpje geldt niet als betaling”, klinkt het sarcastisch op de factuur.“Die cijfers tover ik trouwens niet uit mijn mouw”, benadrukt de hoteleigenaar. De professionele netwerksite LinkedIn heeft inderdaad onderzocht wie van beide partijen nu het meest voordeel ondervond van alle commotie. Dat bleek verreweg Darby te zijn.Stenson weigert intussen zelfs nog bloggers te ontvangen in The White Moose Café. “Die beslissing heb ik genomen na de stortvloed aan negatieve reacties vanuit die gemeenschap. Bloggers denken dat ze alles zomaar kunnen krijgen, de haat spat ervan af. En dat allemaal omdat die ene persoon weigerde te betalen voor een hotelkamer.”Uiteraard is alles op Facebook te volgen.