Restaurants flessen toeristen: 1100 euro voor vier steaks, een visje en water

Luigi Brugnaro, de burgemeester van VenetiŽ, schiet vier Japanners te hulp die zwaar zijn afgezet in zijn stad. Hij gaat de veel te dure restaurants aanpakken.



De vier kregen voor een niet al te copieuze maaltijd van vier biefstukken, een bord gebakken vis en water een rekening van 1100 euro voorgeschoteld.



Drie vrouwen die tot het gezelschap behoorden, maar naar een ander restaurantje gingen, aten daar weliswaar ook voor een flinke prijs, maar naar Venetiaanse begrippen viel die wel mee: voor drie vismaaltijden waren ze 350 euro kwijt.



De vier studenten zijn na hun bezoek aan het restaurant vlakbij het San Marcoplein naar de politie gestapt. Brugnaro noemde de gang van zaken een schande en heeft beloofd de zaak tot op de bodem uit te zoeken.



Hij is niet de enige Venetiaan die zich over de te hoge prijzen boos maakt. De belangengroep Gruppo 25 aprile heeft zich het lot van de Japanse studenten ook aangetrokken. De actiegroep van circa 1800 'rasechte' Venetianen verzet zich tegen het massale toerisme en de woekerprijzen in het centrum van de stad, omdat inwoners daar ook het slachtoffer van zijn.



De hoge kosten van het levensonderhoud in het oude VenetiŽ hebben volgens deze actiegroep in de afgelopen zestig jaar al zeker 100.000 oorspronkelijke Venetianen uit het centrum van de stad verdreven.

Reacties

24-01-2018 16:49:27 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066

Dat hebben wij toch ook in Amsterdam.

Een rasechte Amsterdammer woont tegenwoordig in Almere, omdat wonen in Amsterdam veels te duur is.

24-01-2018 17:18:05 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454

@stora :

Een rasechte Amsterdammer woont tegenwoordig in Almere QuoteEen rasechte Amsterdammer woont tegenwoordig in Almere

of in Limburg

24-01-2018 17:35:24 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



Iemand uit Limburg gaat bv studeren in Amsterdam en blijft daar hangen, want vind daar bv een baan die bij zijn studie past.

Maar hoe raakt iemand nou verzeild in Limburg? @allone , dat vraag ik m eigenlijk al een tijd af. Hoe ben jij eigenlijk in Limburg verzeild.Iemand uit Limburg gaat bv studeren in Amsterdam en blijft daar hangen, want vind daar bv een baan die bij zijn studie past.Maar hoe raakt iemand nou verzeild in Limburg?

24-01-2018 17:37:08 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454





Ik ben op mijn negentiende naar Zwitserland verhuisd: vond het als kind al vreselijk in de stad, en droomde er van om op het platteland, op de hei of in de bergen te wonen. Voila. Het gras is zoals altijd groener hier aan de andere kant



Laatste edit 24-01-2018 17:39 @stora : via Zwitserland, Duitsland, VS en IndiaIk ben op mijn negentiende naar Zwitserland verhuisd: vond het als kind al vreselijk in de stad, en droomde er van om op het platteland, op de hei of in de bergen te wonen. Voila. Het gras is zoals altijd groener hier aan de andere kant

24-01-2018 17:39:51 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



Ik ben trouwens in Den Haag gekomen via Belgie @allone , dat zijn antwoorden waar je wat mee kanIk ben trouwens in Den Haag gekomen via Belgie

24-01-2018 17:40:23 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454

@stora : oh, dat kan ik me herinneren ja, had je daar niet een café?

24-01-2018 17:45:37 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066



We hebben nu een Hollandse herder een Duitse herder en een NewFoundlander.

Dus vandaar dat we in Den Haag wonen

@allone , Nee, ik heb een jaar in Mechelen gewerkt. Was komisch, want we hadden toen ook een Mechelse herderWe hebben nu een Hollandse herder een Duitse herder en een NewFoundlander.Dus vandaar dat we in Den Haag wonen

24-01-2018 17:56:08 allone

Stamgast



WMRindex: 31.792

OTindex: 62.454



.. wij hebben hier wel een Mechelse herder, maar Limburg is dan ook geen Holland @stora : ah.. wij hebben hier wel een Mechelse herder, maar Limburg is dan ook geen Holland

24-01-2018 17:57:48 stora

Stamgast



WMRindex: 8.633

OTindex: 1.066

@allone , New Foundland is wat te ver en Duitsers maken geen grappen, dus daar voel ik me dan weer niet thuis

