Wolvin bijt in BelgiŽ schapen dood

Wolvin Naya die begin januari voor het eerst in BelgiŽ werd gesignaleerd, heeft daar waarschijnlijk vee aangevallen. Volgens Belgische media zijn dit weekeinde op een boerderij in Meerhout twee schapen doodgebeten. De jonge Duitse wolvin heeft tussen 18 december en 3 januari ook door Nederland gezworven.



Op de boerderij werd ook een dier ernstig verwond. Alles wijst er op dat dit door de wolf is gedaan. Het dier is in Nederland uiteindelijk in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant geweest. Men kon eerder deze week nog niet zeggen of dode schapen in ons land slachtoffers van dit dier waren.



Naya heeft een gps-zender en liep vanuit Duitsland via Nederland naar de zuiderburen en legde zo ongeveer 500 kilometer af. Deskundigen van de vereniging Welkom Wolf zeggen dat de halsbeet waarmee de schapen zijn gedood, op een aanval door een wolf wijst.



In ons land kreeg wolvenkenner Hugh Jansman vorig jaar een telefoontje van de Technische Universiteit Dresden dat een wolvin uit hun onderzoek Overijssel was binnengelopen. Provincies en het Faunafonds werden gewaarschuwd, maar hielden het nieuws stil terwijl Jansman het dier volgde.

Waarom zou het dier vee aanvallen maar niet opeten?

@allone : Dat doen wolven wanneer er genoeg voedsel in de omgeving is. Soms bijten ze wel 30 schapen dood om alleen maar het bloed op te likken. Ook zit het gewoon in het jachtinstinct.

De volgende keer moeten die Belgen maar een lama in de kudde plaatsen.

