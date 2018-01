Anita (40) heeft bizarre slaapstoornis waardoor ze haar huis poetst in haar slaap

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Terwijl je slaapt heel je huis poetsen, waardoor je ’s ochtends wakker wordt in een heerlijk schoon huis. Maar volgens de Britse Anita Armitage (40) is dat toch niet zo’n pretje.



“Terwijl ik rondkeek in mijn kraaknette keuken, was ik stomverbaasd. Ik was net wakker en probeerde te achterhalen wanneer ik het huis zo grondig had schoongemaakt. Ineens besefte ik dat ik het in mijn slaap moest hebben gedaan”, vertelt Anita.



Anita heeft al sinds ze kind is last van de slaapstoornis parasomnia. Dit is een ziekte waarbij je je tijdens je slaap op een abnormale manier gedraagt. In eerste instantie ging Anita slaapwandelen tijdens haar slaap, maar later ging ze ook andere dingen doen.



Vloek

“Mijn nachtelijke activiteiten vormen al meer dan 15 jaar een vloek op mijn leven. Als kind had ik er af en toe last van”, vertelt ze. “Mijn moeder vond me dan midden in de nacht en bracht me weer naar bed. Ik kon me er de volgende dag niets van herinneren.”



Verward

Toen ze twintiger was, werd ze op een ochtend wakker en vertelde haar toenmalige vriend dat hij haar midden in de nacht in de hal op de grond had gevonden. “Ik had mijn autosleutels als in de hand, klaar om naar mijn werk te gaan”. Ze was blijkbaar om 2 uur ’s nachts opgestaan, had gedoucht, zich aangekleed, lunchpakket gemaakt en ontbeten. “Het bizarre is dat ik me er dus niets van kan herinneren. Ik voel me verward.”



Poetsmiddel

Een aantal jaar later werd Anita ’s ochtends wakker en rook het hele huis naar boenwas en poetsmiddel. “Iedere vierkante centimeter van mijn huis was vakkundig schoongemaakt. Ik heb meestal geen tijd om te poetsen, dus het verraste me. Ineens besefte ik dat ik het in mijn slaap moest hebben gedaan. Ik herinnerde me er opnieuw niks van, wat me angstig maakte. Ik heb gelijk een afspraak bij de dokter gemaakt”, vertelt ze verder. De dokter vertelde haar dat ze de slaapstoornis parasomnia had en dat er helaas niets aan te doen was. Ze kon slaappillen nemen, maar dat zou ervoor zorgen dat ze zich de hele dag slap zou voelen. Daar had ze geen zin in. “Ik wil niet afhankelijk worden van anderen.”

Reacties

23-01-2018 14:21:34 omabep

Ze mag wel een weekendje bij mij op vakantie komen hoor.

23-01-2018 14:53:51 stora

@omabep en dan mag ze vroeg naar bed want je hebt een groot huis

