Ophef om 'neger' in kruiswoordraadsel

Een ziekenhuis in de Duitse stad Chemnitz zit in zijn maag met de jongste uitgave van zijn personeelsblad. In het magazine staat een kruiswoordraadsel waarin de opgave 'mensen met een donkere huidskleur' voorkomt. Vijf letters, eerste letter 'n'. Het antwoord is dus 'neger'. "Een denigrerende aanduiding voor mensen met een donkere huid", zoals een lokale krant schrijft.



De hele oplage van ruim 12.500 exemplaren moet worden teruggehaald. Gisteravond was dat gelukt met 8500 exemplaren. De kruiswoordpuzzel, zo legt een woordvoerder van de kliniek uit, wordt samengesteld door een computerprogramma. De opgaven en antwoorden worden voor publicatie niet nagekeken.



"Door deze nalatigheid zien wij ons met het oog op de ethische en humanistische waarden van het ziekenhuis genoodzaakt om de hele oplage terug te halen", aldus de woordvoerder. De kliniek beraadt zich op juridische stappen: men wil niet alleen de kosten van de terughaalactie verhalen, maar ook die van het drukken en verspreiden van een nieuwe oplage van het personeelsblad zonder de gewraakte puzzel.

Reacties

22-01-2018 16:10:10 Sjaak

Mogen woorden als mesties, creool, mulat dan ook niet meer? Vroeg of laat verliezen dergelijke gevoelig liggende termen hun politieke correctheid.

22-01-2018 16:20:10 DrZiggy

Het wordt tijd dat er eens wat belangrijke problemen komen, zodat dit gezeik kan stoppen. @Sjaak : Het gaat te goed met de wereld. Alle belangrijke problemen zijn reeds opgelost dus nu houden we ons bezig met woorden in puzzels, tekst op truien en benamingen in omroepberichten en afbeeldingen op toiletdeuren..Het wordt tijd dat er eens wat belangrijke problemen komen, zodat dit gezeik kan stoppen.

22-01-2018 16:46:38 allone

@Sjaak : zelfs het woord 'zwart' mag niet meer.. en voor de zekerheid de woorden wit, geel, rood en groen ook maar niet meer

22-01-2018 16:59:40 GroteMop1983

@allone : hoe moet je ze dan noemen? Donkergetinten of niet-witten?

22-01-2018 17:53:37 SamuiAxe

@GroteMop1983 : Andersgekleurden.. Is nog een bestaand woord ook

22-01-2018 18:03:57 allone

@Sjaak :



De uitdaging is vooral te doen alsof ze niet anders zijn



Laatste edit 22-01-2018 18:07 De uitdaging is vooral te doen alsof ze niet anders zijn

22-01-2018 18:09:02 allone

@SamuiAxe : da's behoorijk discriminerend, want dan ga je er van uit dat hun kleur niet de norm is

22-01-2018 18:42:56 stora

Dus het wordt een donkere blanke? [quote= @allone @Sjaak : zelfs het woord 'zwart' mag niet meer.. en voor de zekerheid de woorden wit, geel, roDus het wordt een donkere blanke?

22-01-2018 18:49:41 stora

Dan zeg je , dat is een medemens, waarbij je eigenlijk suggereert dat die donkere meneer geen mens is. @Mamsie , wat dan?Dan zeg je , dat is een medemens, waarbij je eigenlijk suggereert dat die donkere meneer geen mens is.

22-01-2018 19:00:16 stora

Ik kan niet editten.

Maar ik mis @de_Surinamer, was toen 17 of 18 en had nergens problemen mee.

En hij was zwart en zal het nog steeds zijn.Zijn er geen donkere mensen op wmr en wat vinden jullie dan? Laatste edit 22-01-2018 19:00

22-01-2018 19:14:18 allone

En ik roomkleurig?!



Het doet er natuurlijk niet toe hoe je het noemt, wat je bedoelt is hetzelfde; dat mensen verschillende huidskleur hebben @stora : misschien was hij wel bruin, maar dat mag je natuurlijk ook niet zeggen.. misschien chocoladekleur?En ik roomkleurig?!Het doet er natuurlijk niet toe hoe je het noemt, wat je bedoelt is hetzelfde; dat mensen verschillende huidskleur hebben

22-01-2018 19:16:25 Mamsie

@allone : Nee, geen chocoladekleur of roomkleur. Zo maak je een lustobject van deze mensen!

22-01-2018 19:27:54 Mamsie

@allone :Chocolade schijnt ook wel als .lustopwekkend middel gebruikt te worden, dat maakt het extra bedenkelijk hè!

22-01-2018 19:30:04 stora

@allone en je hebt ook chocoladeijs en dan krijg je weer dat we aan de chocolade likken.

22-01-2018 19:34:31 stora

@allone :





Het doet er natuurlijk niet toe hoe je het noemt, wat je bedoelt is hetzelfde; dat mensen verschillende huidskleur hebben QuoteHet doet er natuurlijk niet toe hoe je het noemt, wat je bedoelt is hetzelfde; dat mensen verschillende huidskleur hebben

Dat is nu het hele punt, als je neger zegt of zwarte dan bedoel je er niets verkeerd mee en het is gelijk duidelijk.

Maar er zijn mensen die bedacht hebben dat dat fout is.

Obama was de eerste zwarte president. Dat was dus eigenlijk fout.

Hij was gekleurd.

Maar mensen (bv tekenjufrouwen) die zeggen dat wit en zwart geen kleur is.

Dat is nu het hele punt, als je neger zegt of zwarte dan bedoel je er niets verkeerd mee en het is gelijk duidelijk.Maar er zijn mensen die bedacht hebben dat dat fout is.Obama was de eerste zwarte president. Dat was dus eigenlijk fout.Hij was gekleurd.Maar mensen (bv tekenjufrouwen) die zeggen dat wit en zwart geen kleur is.

22-01-2018 19:39:04 SamuiAxe

Absoluut niet discriminerend, het is zelfs niet racistisch



.



Laatste edit 22-01-2018 19:41 @allone : Nee, het mooie is dat iedereen dat van zichzelf én anderen kan zeggen, ongeacht je huidskleur. Zo kun je van jezelf tegen een zwart persoon zeggen dat je een andersgekleurde bentAbsoluut niet discriminerend, het is zelfs niet racistisch

22-01-2018 19:49:10 stora

Vorige week was er bij mijn werk een aanrijding,

Politie stond er en ze wachten op een sleepwagen.

Een meid van ongeveer eind 20 kwam daar langs.

Had een kapot achterlicht en moest van die agent het achterlicht maken.

Zegt ze tegen die agent, kijk eens goed naar me, ik ben blond

Zij moest naar het tankstation en wist niet welke lamp ze moest hebben.

En ze wist ook niet hoe de motorklep open ging.

Zij weer terug naar die agent en blijkbaar mocht ze doorrijden want ik heb haar niet meer teruggezien.

Over blond worden vele grappen gemaakt, maar een blondje weet het ook te gebruiken als het haar uitkomt Ok, leuk voorbeeld.Vorige week was er bij mijn werk een aanrijding,Politie stond er en ze wachten op een sleepwagen.Een meid van ongeveer eind 20 kwam daar langs.Had een kapot achterlicht en moest van die agent het achterlicht maken.Zegt ze tegen die agent, kijk eens goed naar me, ik ben blondZij moest naar het tankstation en wist niet welke lamp ze moest hebben.En ze wist ook niet hoe de motorklep open ging.Zij weer terug naar die agent en blijkbaar mocht ze doorrijden want ik heb haar niet meer teruggezien.Over blond worden vele grappen gemaakt, maar een blondje weet het ook te gebruiken als het haar uitkomt

