Sushiliefhebber heeft lintworm van 1,65 meter

Een sushiliefhebber uit de Amerikaanse stad Fresno kwam in een lokaal ziekenhuis aanzetten met een lintworm van 1,65 meter. De man at bijna elke dag rauwe zalm, vertelde hij aan de dokter.



De patiŽnt had de lintworm zelf uit zijn lichaam getrokken en rond een keukenrol gewikkeld. Zo kwam hij aan bij de Eerste Hulp. ,,Hij pakt het vast, trekt eraan, en het blijft er maar uitkomen. Hij pakt het op en kijkt ernaar. En wat doet het? Het begint te bewegen", vertelt Kenny Bahn, de dokter die de man behandelde, op de radio.



De man vroeg zelf om een behandeling vanwege een lintworm. Bahn was sceptisch, tot hij de parasiet in kwestie zag. Later bleek dat de man dol is op sushi en bijna dagelijks rauwe vis eet. Na het incident met de worm liet de man weten dat hij die lekkernij voortaan links zal laten liggen.



Reacties

22-01-2018 12:03:30 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.951

OTindex: 172

S Dat is geen kleintje



Wel goed voor de lijn Wel goed voor de lijn

22-01-2018 12:27:30 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.646

OTindex: 611

Och, als je het lekker vindt gewoon blijven eten hoor. Af en toe een ontwormingskuurtje en je bent weer als nieuw

22-01-2018 13:22:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.301

OTindex: 60.749

Iedereen kan een lintworm verwijderen.



Een vroegere oom had er ook eentje.

Daarvoor ging hij naar de huisarts en die had een goed advies. Een stokbrood en een hardgekookt eitje.

Dat moest hij na het toiletbezoek in zijn

krent duwen, eerst het stokbrood krrrrr en dan het eitje. Plop!

En dit zeven dagen volhouden.

Na die week kwam hij weer bij de dokter en die zei hem nu alleen het stokbrood te gebruiken.

Dus de volgende dag rammmmm... het stokbrood erin en even gewacht.

Komt er ineens een heel klein koppie naar buiten steken en dat vraagt:'waar blijft nou mijn eitje?'



Nou toen was het nog maar een kwestie van trekken he!



Laatste edit 22-01-2018 13:23

22-01-2018 13:36:20 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.646

OTindex: 611

@Mamsie : Hoe verzin je het! Hoe verzin je het!

22-01-2018 13:38:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.301

OTindex: 60.749



Ik heb hem van mijn eerste vriendje gehoord, heeeeel lang geleden.

En af en toe komt ie weer opduiken. De mop dan hè, niet het vriendje. @SamuiAxe : Ik heb hem niet verzonnen.Ik heb hem van mijn eerste vriendje gehoord, heeeeel lang geleden.En af en toe komt ie weer opduiken. De mop dan hè, niet het vriendje.

22-01-2018 13:49:59 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.646

OTindex: 611

@Mamsie : Dan heb je 'm iig heel goed onthouden

22-01-2018 14:10:40 stora

Stamgast



WMRindex: 8.594

OTindex: 1.065

Het is echt een hele oude mop, maar op het goede moment gebracht

22-01-2018 15:14:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.301

OTindex: 60.749

@SamuiAxe :

: Dan heb je 'm iig heel goed onthouden Quote @Mamsie : Dan heb je 'm iig heel goed onthouden



Ja, het lange-termijn-geheugen doet het nog uitstekend hoor! Ja, het lange-termijn-geheugen doet het nog uitstekend hoor!

22-01-2018 15:45:09 stora

Stamgast



WMRindex: 8.594

OTindex: 1.065

@Mamsie , je zou een 1 vrouw show moeten beginnen

