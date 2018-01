Dankzij #Stormpoolen via Twitter een lift





Menno van den Berg maakte speciaal voor #stormpoolen een Twitteraccount aan en heeft direct beet. ,,Ik moest vanuit Rotterdam naar Utrecht en heb daarvoor dit account aangemaakt! Via mijn eerste post meteen 3 andere lotgenoten gevonden! Erg leuk en inderdaad gezellig!''



Het 'stormpoolen' is een intiatief van wetenschapsjournalist Ionica Smeets. ,,Het is een gekke dag, dus ik dacht: ik kan het wel proberen. Misschien is er wel iemand die me mee kan nemen vandaag.'' De hashtag is zo succesvol dat voor Utrecht CS kilometerslange files stonden van auto's die gedupeerden kwamen ophalen.



Het was een positief fenomeen op een dag die vooral gekenmerkt werd door veel schade, ongemak en drama's. Kort na de ochtendspits zette Nederland zich schrap voor de op zes na zwaarste storm ooit. Het hoogtepunt ligt bij Hoek van Holland. Daar wordt windkracht 11 gemeten, bijna orkaankracht, met in de piek een rukwind van 143 kilometer per uur.

Reacties

21-01-2018 14:21:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.290

OTindex: 60.727

Het was een win-win-situatie.

Want een volgeladen personenauto zal steviger op de weg liggen dan met maar één persoon erin. Denk ik.

21-01-2018 15:05:25 allone

Stamgast



WMRindex: 31.668

OTindex: 62.372

Wat een creatief idee, en wat leuk dat mensen elkaar zo helpen.. en je leert ook nog wat nieuwe mensen kennen

21-01-2018 17:03:32 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064

Alleen dan zit je eindelijk in een auto en dan sta je vast in file's doordat vrachtwagens omver werden geblazen.

Maar het is mooi dat we elkaar helpen als het echt moet.

21-01-2018 17:10:07 allone

Stamgast



WMRindex: 31.668

OTindex: 62.372

@stora : idd, ik las ergens dat ze vrachtwagens willen verbieden met storm te rijden

21-01-2018 17:14:30 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064



De chauffeurs zien wel gevaar, maar moeten van de werkgever.

Want het gaat om geld.

De vraag is alleen, bij welke windkracht mag je dan niet rijden.

En mag je dan niet met een lege en wel met een beladen wagen rijden. @allone , en terecht.De chauffeurs zien wel gevaar, maar moeten van de werkgever.Want het gaat om geld.De vraag is alleen, bij welke windkracht mag je dan niet rijden.En mag je dan niet met een lege en wel met een beladen wagen rijden.

21-01-2018 17:25:31 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.428

OTindex: 28.171

@allone : @stora :

het idee is goed, maar voorlopig is dat verbod er nog niet het idee is goed, maar voorlopig is dat verbod er nog niet

21-01-2018 19:34:53 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064

@botte bijl, in het verleden is met hele harde wind wel een brug of een dijk in de buurt van Zeeland afgesloten voor vrachtwagens.

En als je met een vol beladen truck wel mag rijden, want dan ben je zwaar, dan kunnen ze van te voren laden en toch hun handel kwijt en dan moeten ze als ze leeg zijn wachten tot de windkracht weer op een aanvaardbaar niveau is.

Want 60 vrachtwagens die omwaaien, dat is wel erg veel.

En het geeft stremmingen en het levert gevaar op voor de hulpverleners.



