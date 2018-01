Foutje: check bijlage als je email stuurt

Pijnlijk foutje van de afdeling communicatie van de gemeente Antwerpen. Aan een persbericht over de laatste vergadering van het schepencollege (burgemeester en wethouders) was per ongeluk een bijlage toegevoegd met richtlijnen over de wijze waarop gemeenteambtenaren met journalisten moeten omgaan.



De mail was gestuurd naar tientallen journalisten en op die manier dus eigenlijk in het vijandelijke kamp terechtgekomen, meldt de Belgische krant De Morgen. De krant licht een tip van de sluier op.



Zo wordt ambtenaren aangeraden om voorafgaand aan een interview een kernboodschap te bepalen en die waar mogelijk te herhalen. 'Antwoord kort maar volledig op vragen van journalisten en ga dan via een 'bruggetje' over naar je eigen boodschap.'



Nog een tip: blijf ook na het interview professioneel en zeg niets off the record. Dus geen zinnen als: "je hebt dit niet van mij, maar die en die bakt er eigenlijk niks van", of "dit is niet voor publicatie, maar natuurlijk klopt er helemaal niets van dat besluit."



En ook niet onbelangrijk: zorg dat de relatie met de pers goed blijft. De Morgen heeft nog een advies voor de betrokken slordige ambtenaar: check steeds goed de bijlages als je een mail verstuurt.

Reacties

21-01-2018 11:25:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.213

OTindex: 2.933





Gelukkig begreep "De Morgen" dit omdat ze er een leuke reactie van hebben gemaakt. Het zijn dus duidelijk de ambtenaren die we gewend zijn, ze gedragen zich dus perfect naar hun ambt.Gelukkig begreep "De Morgen" dit omdat ze er een leuke reactie van hebben gemaakt.

21-01-2018 11:27:54 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064

Wat ik grappig vind is dat we op wmr veel Nederlandse artikelen uit Belgische kranten halen en veel Belgische artikelen uit Nederlandse media, zoals hier de nos.

21-01-2018 11:46:52 allone

Stamgast



WMRindex: 31.668

OTindex: 62.372



maar degene die die mail stuurde, had hem duidelijk niet gelezen @stora : tja, we zijn buren hèmaar degene die die mail stuurde, had hem duidelijk niet gelezen

21-01-2018 11:57:03 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064

@allone , als er een Belgische wmr is dan doen die dat misschien net andersom

21-01-2018 17:19:14 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.428

OTindex: 28.171

@stora :

of die Belgische WMR er ook is of die Belgische WMR er ook is

