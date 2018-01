Facebookselfie ontmaskert moordenaar 18-jarig meisje

Een 21-jarige Canadese vrouw is veroordeeld voor de moord op haar 18-jarige vriendin nadat de politie het moordwapen had opgemerkt op een selfie van de twee vrouwen op Facebook.De 18-jarige Brittney Gargol werd dood aangetroffen in de buurt van een vuilstort in de Canadese stad Saskatoon. Ze was gewurgd. Naast haar lag de riem waarmee ze was gedood.Haar vriendin, de 21-jarige Cheyenne Rose Antoine, werd verdachte toen de politie een selfie zag die ze had gepost op Facebook, schrijft de BBC. Daarop poseerden de twee vriendinnen enkele uren voor de dood van Gargol. Te zien is dat Antoine de riem draagt waarmee haar vriendin is gewurgd.Een hysterische Antoine was enkele uren na de moord verschenen bij het huis van een andere vriendin, waar ze erkende Gargol na een ruzie te hebben geslagen en gewurgd. De twee waren samen dronken geworden en hadden ruzie gekregen.In de rechtszaak erkende Antoine verantwoordelijkheid voor de dood van haar vriendin, maar ze zei dat ze zich niet kon herinneren dat ze haar had vermoord. "Ik zal het mezelf nooit vergeven. Niets wat ik zeg of doe kan haar terughalen. Het spijt me heel, heel erg. Het had nooit mogen gebeuren", zei ze in een verklaring die haar advocaat voorlas.De tante van het 18-jarige slachtoffer zei tijdens een slachtofferverklaring welke gevolgen de dood van de jonge vrouw had gehad. "We denken elke dag aan Brittney en wat er die nacht is gebeurd en hoe ze voor haar leven heeft moeten vechten."De rechtbank veroordeelde Antoine tot zeven jaar cel voor doodslag.