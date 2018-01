Piloot vestigt snelheidsrecord New York - Londen

Een Nederlandse piloot heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd tussen New York en Londen. Hij had zo'n sterke wind mee dat hij er maar 5 uur en 13 minuten over deed, 53 minuten korter dan de verwachte vluchtduur.De Dreamliner van Norwegian bereikte een snelheid van 776 mijl per uur, ongeveer 1250 kilometer per uur. Normaal gesproken is de topsnelheid van de Dreamliner 954 kilometer per uur. Het vliegtuig had een ontzettend sterke tailwind van ruim 350 kilometer per uur.De gezagvoerder op de vlucht was Harold van Dam. Tegen de Daily Mail zegt hij dat hij de afstand nog sneller had kunnen afleggen. "Als er geen turbulentie was geweest, hadden we harder kunnen vliegen." Toch waren zijn passagiers tevreden. "Ze waren verrast dat we al zo vroeg in Londen waren", zegt hij.Hoewel Van Dam het record met een passagiersvliegtuig heeft gezet, is het mogelijk om nog veel sneller van New York naar Londen te vliegen. De Concorde vestigde in 1996 een record van 2 uur en 59 minuten.