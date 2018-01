Vlogster wil vier dagen gratis in hotel logeren, maar die vraag keert als boemerang in haar gezicht terug

Vier nachten gratis verblijf in een hotel, in ruil voor een positief verslag op haar YouTube- en Instagramkanaal: het leek een faire deal volgens Elle

20-01-2018 16:11:30

Ik heb even haar filmpje open gehad, niet om af te luisteren, wat een gejank dat ze een influencer is.



Nou dat is iedereen die een groot gevolg heeft op internet en die werken gewoon voor een vakantie slaapplaats. Leuk geprobeerd, ga verder met het volgende bedrijf zo bereik je meer dan met hoe je nu bezig bent.



Dat bedrijf had al meer volgers dan zij, dus wat had ze nu meer te bieden? Ze kan beter eerst een goed over haar argumenten denken hoe ze deze beter naar voren kan brengen in haar brief naar bedrijven toe, zodat het haar wel gaat lukken om het gratis te krijgen.



Geeft zij ook een slechte recensie als zij bv. een slechtere behandeling zou hebben gekregen dan de betalende clientèle of blijft ze positief bloggen omdat het toch gratis was en dit de overeenkomst was? Ik vraag het me echt wel af hoe ze dit af zou handelen.