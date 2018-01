Je neus en mond dichtknijpen als je moet niezen is een slecht idee

Dat blijkt wel uit het tamelijk dramatische verhaal van een 34-jarige man.



Wetenschappers doen het opmerkelijke verhaal in het blad BMJ Case Reports uit de doeken. In het kort: de man moest niesen, kneep zijn neus dicht en sloot zijn mond. De nies werd zo onderdrukt, maar kort erna verging de man van de pijn en was hij nauwelijks nog in staat om te spreken of slikken. In het ziekenhuis werd al snel duidelijk dat de farynx van de man gescheurd was.



Wat is de farynx? Dit is het bovenste deel van het ademhalings- en spijsverteringsstelsel en ligt direct achter de neus en mond. Het spijsverterings- en ademhalingsstelsel kruisen elkaar hier.



Voorafgaand aan een nies wordt een enorme druk opgebouwd. Normaliter neemt die druk af als je niest en lucht via de mond en neus ontsnapt. Maar doordat de 34-jarige man zijn neus en mond dichthield, kon de druk niet afnemen. En dat leidde tot het scheuren van de farynx. Daardoor kon de lucht die de man inademde vervolgens tot diep in het weefsel en spieren in de borst doordringen, zo schrijven de onderzoekers.



De onderzoekers stonden versteld van de scheur in de farynx. Ze benadrukken dat een dergelijke beschadiging zeer zeldzaam is en doorgaans alleen optreedt doordat iemand flinke klappen op de nek krijgt en soms door overgeven of zwaar hoesten. Dat het ook kan gebeuren tijdens het onderdrukken van een nies, is verrassend. Vandaar dat de onderzoekers het ook – met een geduchte waarschuwing – in het blad BMJ Case Reports hebben opgetekend.



En dat heeft de man geweten. Hij werd direct in het ziekenhuis opgenomen en kreeg antibiotica toegediend tot de zwelling en pijn afnam. Ook kreeg hij noodgedwongen sondevoeding. Na zeven dagen werd hij uit het ziekenhuis ontslagen met het dringende advies zijn neus en mond niet meer dicht te knijpen tijdens het niesen.



“Het stoppen van een nies door de neusgaten en mond dicht te houden, is heel gevaarlijk en zou vermeden moeten worden,” zo schrijven de wetenschappers. Dergelijke capriolen kunnen namelijk niet alleen leiden tot het scheuren van de keel, maar ook tot scheuren in het trommelvlies en zelfs het scheuren van bloedvaten in de hersenen. De moraal van het verhaal? Wat de etiquette ook voorschrijft: laat die nies lekker gaan.

Reacties

19-01-2018 15:07:39 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.937

OTindex: 172

S Quote:

Ze benadrukken dat een dergelijke beschadiging zeer zeldzaam is

Quote:

is heel gevaarlijk



Het probleem als je geen massa hysterie wil veroorzaken, maar toch een sensatieverhaaltje wilt brengen. Heel gevaarlijk is een beetje onzin als het zeer zeldzaam is.



In dat geval is Het probleem als je geen massa hysterie wil veroorzaken, maar toch een sensatieverhaaltje wilt brengen. Heel gevaarlijk is een beetje onzin als het zeer zeldzaam is.In dat geval is Contacteczeem ook uiterst gevaarlijk.

19-01-2018 15:08:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.279

OTindex: 60.706

Zo, dat is dan duidelijk. Zelf doe ik het ook vaak, een nies binnenboord houden maar dat geeft iedere keer toch een onprettig gevoel achter in de keel.

Dat ga ik dus niet meer doen, laat maar lekker waaien,

19-01-2018 15:58:50 Yanuqa

Junior lid

WMRindex: 8

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Als een nies nou echt heel erg ongelegen komt, is er het trucje om snel en stevig met je tong langs je verhemelte te bewegen. Het stopt de nieskriebel

19-01-2018 16:03:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.279

OTindex: 60.706



bedankt voor de tip! @Yanuqa : Heee, die ga ik onthouden!!!!!!!bedankt voor de tip!

19-01-2018 16:04:51 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320





Hoewel gewoon een lekkere luide nies laten gaan ook aangenaam is @Yanuqa : ga ik ook eens proberenHoewel gewoon een lekkere luide nies laten gaan ook aangenaam is

19-01-2018 16:07:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.279

OTindex: 60.706



En dan de onvermijdelijke gaap er achteraan. @allone : Nou en of!En dan de onvermijdelijke gaap er achteraan.

19-01-2018 16:36:54 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.396

OTindex: 28.144

@allone : @Mamsie :

dat lócht wel op dat lócht wel op

19-01-2018 17:06:38 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320

@Mamsie : @botte_bijl: ja heerlijk, krijg nu al zin in een diepe gaap

19-01-2018 17:08:22 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.798

OTindex: 7.322

Neus en mond dichtknijpen voor langer dan 3 minuten kan ook, dan nies je nooooit meer.

19-01-2018 17:11:23 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320



Okay, verkouden zul je daarna nooit meer worden..

Koud wel.. @GroteMop1983 : maar of dat nou zo goed is voor je gezondheid?Okay, verkouden zul je daarna nooit meer worden..Koud wel..

19-01-2018 17:15:15 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.798

OTindex: 7.322

@allone : probleem van niezen is dan wel gauw opgelost. probleem van niezen is dan wel gauw opgelost.

19-01-2018 17:26:01 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320

@GroteMop1983 : dát wel ja.. maar ik zou het er toch een beetje benauwd van krijgen

19-01-2018 17:30:09 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.120

OTindex: 15.159

@GroteMop1983 : Er is zoiets als een middel dat erger is dan de kwaal.... lijkt me een goed voorbeeld.

19-01-2018 19:26:58 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 30.983

OTindex: 17.311

@Yanuqa : ik strijk met mijn vinger over mijn neus. dat wil de prikkel ook nog wel eens verdwijnen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: