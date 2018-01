Gezichtsbedrog: vrouw ziet oranje zeil aan voor vlammen en slaat alarm

Een vrouw in Huizen heeft donderdagmiddag alarm geslagen omdat zij dacht dat er brand was uitgebroken op het dak van een flatgebouw aan de Aristoteleslaan.



Eenmaal ter plaatse zagen de opgeroepen brandweerlieden nergens vlammen. Wel zagen zij dat de krachtige wind een oranje dekzeil op het dak optilde en flink deed wapperen.



Wat bleek? De beweging en de kleur van het zeil in combinatie met de lichtinval zette de vrouw op het verkeerde been: ze dacht dat om flakkerende vlammen ging, en had niet in de gaten dat het slechts om bouwmateriaal ging dat door de wind werd opgetild.

Reacties

19-01-2018 16:18:06 Grommer

Ach, de mensen in Middelburg hebben als bijnaam de maneblussers, omdat daar een nachtwacht ooit de weerschijn van de maan in de lange Jan aanzag voor brand en de stad alarmeerde.

19-01-2018 16:28:57 botte bijl

of de brandweer dat zeil weer heeft vastgemaakt

19-01-2018 19:21:42 Emmo

@Grommer : En in Meppel hebben ze de muggenspuiters: muggen rond de toren werden aangezien voor rookwolken.

