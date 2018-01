Vlucht naar Schiphol kost man 178.000 euro

Een 52-jarige Nederlander heeft wel heel veel moeten betalen voor een vlucht van de Verenigde Staten naar Schiphol.



Toen hij aankwam op de luchthaven werd hij namelijk aangehouden door de marechaussee. De man stond namelijk gesignaleerd omdat hij nog ruim 178.000 euro moet betalen 'vanwege een openstaand vonnis'.



Door de ontnemingsmaatregel mag de marechaussee de man 540 dagen opsluiten. Ook als hij na al die tijd nog steeds niet betaald heeft, moet hij dat vroeg of laat alsnog doen.

19-01-2018 11:52:08

SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.597

OTindex: 611