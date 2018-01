Slager Aziz die klant 90 euro te veel liet pinnen is dolblij: Ze is gevonden!

Goed nieuws! De klant die liefst 90 euro te veel pinde bij slager Aziz in de Jan Pieter Heijestraat is terecht! We zochten Aziz op en één emotie voerde de boventoon: de goudeerlijke slager is dolblij.



'We hebben haar gevonden via AT5! De bank heeft me na de uitzending opnieuw gebeld om te helpen.' Degene die veel te veel had betaald in de slagerij was een vaste klant van Aziz. 'Ze komt hier af en toe voor een kippetje, beetje olijven, je weet toch', zegt de stralende Aziz. 'Ik ben blij dat ze geweest is.'



De vrouw ontving bij het weerzien de 90 euro en Aziz kreeg een bloemetje. 'Als je geen goed mens bent, heb je een probleem bij God. Daarom wilde ik dit oplossen . Nu is het allemaal opgelost. Ik ben heel blij.'



Op 20 november vond de verkeerde transactie plaats. Aziz gaf aan niet meer te kunnen slapen door het voorval: 'Jouw geld is jouw geld, mijn geld is mijn geld.'

Reacties

19-01-2018 10:28:24 Deminia

Fijn dat die mevrouw is gevonden, wel jammer dat het blijkbaar vooral was omdat die slager bang was een probleem met god te hebben. En als het een vaste klant was waarom was het dan zo moeilijk om haar te vinden en moest de media er bij gehaald worden? Gewoon de volgende keer dat ze langskwam geld teruggeven en verontschuldigen zou een stuk makkelijker zijn geweest.

19-01-2018 12:14:37 allone

En de media werd er bijgehaald omdat hij niet wist welke klant hij teveel had laten pinnen, en de bank eerst niet wilde helpen, het was een



: is 020 niet het kengetal van Nederland dan? -om precies te zijn, 3020



Laatste edit 19-01-2018 12:16 @Deminia : maakt dat verschil, of hij een probleem met God, zichzelf, zijn geweten, of het hele universum had?En de media werd er bijgehaald omdat hij niet wist welke klant hij teveel had laten pinnen, en de bank eerst niet wilde helpen, het was een vervolgverhaal, klik hier @venzje : is 020 niet het kengetal van Nederland dan? -om precies te zijn, 3020

19-01-2018 12:19:07 SamuiAxe

Verder, ik ben tot in mijn botten een atheist, maar ik vind het dan wel weer oké dat nu eens iemand zijn geloof positief opvat. Veel mensen zijn enkel 'goed' omdat ze straf vrezen, zo heel veel goede mensen van hart zijn er niet, IMHO. Wij zijn een harde en wrede diersoort, daardoor zijn wij de dominante diersoort op Aarde geworden..... Door letterlijk over lijken te gaan... Dus ja, dan vind ik die Aziz wel een goeie knul



, ik zie dat je me net voor bent, maar de teneur van onze postingen zijn redelijk eensluidend



Overigens is het nummer van Nederland 031



. Laatste edit 19-01-2018 12:24 @Deminia : Het eerste artikel niet gelezen denk ik? Het probleem was dat hij niet wist wie die vermaledijde 90 euro teveel had betaald..Verder, ik ben tot in mijn botten een atheist, maar ik vind het dan wel weer oké dat nu eens iemand zijn geloof positief opvat. Veel mensen zijn enkel 'goed' omdat ze straf vrezen, zo heel veel goede mensen van hart zijn er niet, IMHO. Wij zijn een harde en wrede diersoort, daardoor zijn wij de dominante diersoort op Aarde geworden..... Door letterlijk over lijken te gaan... Dus ja, dan vind ik die Aziz wel een goeie knul @allone , ik zie dat je me net voor bent, maar de teneur van onze postingen zijn redelijk eensluidendOverigens is het nummer van Nederland

19-01-2018 12:21:49 allone

@SamuiAxe : dat vieren we dat vieren we

19-01-2018 12:45:22 venzje

@SamuiAxe :

Veel mensen zijn enkel 'goed' omdat ze straf vrezen



Laatste edit 19-01-2018 12:46 Als hij zegt goed te moeten zijn omdat hij anders een probleem heeft met zijn god, geldt dat voor deze meneer in wezen toch ook?

19-01-2018 12:53:44 SamuiAxe

@venzje : Natuurlijk! Dat heb ik dan ook niet ontkend.. Maar deze jongeman gebruikt zijn vrees voor zijn god om goed te doen, dat is weer eens wat anders als anderen de hersenen inslaan omdat hun god dat zo wilt..

19-01-2018 13:14:45 AndreJanssen

Kan natuurlijk ook zijn dat dit gewoon een hele slimme slager is. Hij heeft met zijn eerlijke actie behoorlijk veel aandacht gekregen, welke hem wel eens behoorlijk wat meer kan opleveren dan die 90 euro. Toch ???????

19-01-2018 13:17:50 venzje

: Kan.

Maar dan mag hij wel oppassen, getuige de tongbreker: 'sluwe Sjakie sloeg de slimme slager'.

19-01-2018 16:24:22 botte bijl

in ieder geval heeft die mevrouw haar geld terug en ook nog een bloemetje

19-01-2018 18:31:05 AndreJanssen

Neeeeeeeee, de Slager kreeg een bloemetje.

19-01-2018 19:18:38 Emmo

@allone :

: is 020 niet het kengetal van Nederland dan? -om precies te zijn, 3020 en ik maar denken dat het 3120 was...

