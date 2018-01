Humor op de werkvloer: 4 voordelen

“Jantje ging op een dag naar zijn werk. Hij lachte met zijn collega’s de hele dag door en het werk ging veel vlotter dan anders.” Neen, dit is niet het begin van een (slechte) mop!



Humor op de werkvloer heeft tal van voordelen, zowel voor werkgevers als werknemers.



Denk je nu: “Laat me niet lachen!”? – Oh jawel!



1. Lach je rijk!

“Humor wordt helaas regelmatig gezien als niet professioneel, of te familiair of wat dan ook, en dat is zonde want het brengt juist energie in een relatie”, aldus loopbaanbegeleidster en business coach Annelies Quaegebeur van de organisatie A-Lissome.



“We lachen bij lange na niet genoeg. Toch wel spijtig, want lachen is het beste medicijn. Het is wetenschappelijke bewezen dat lachende werknemers harder werken. Een flinke portie humor neemt de stress weg waardoor werknemers zich meer op hun gemak voelen en dus ook beter werk afleveren."



Door veel te lachen zal ook je enthousiasme stijgen waardoor je meer plezier vindt in je werk. De combinatie van al die factoren maken dat de productiviteit aanzienlijk stijgt, geen grap!



2. Goede humor, goede relaties

Humor zorgt er niet alleen voor dat je individueel beter presteert. Een lossere werksfeer stelt iedereen meer op zijn gemak waardoor iedereen makkelijker aanspreekbaar wordt. Door samen te lachen, zal ook het onderlinge vertrouwen een boost krijgen waardoor problemen in de toekomst makkelijker kunnen worden opgelost. Ondanks een stevig meningsverschil toch af een toe een grapje maken, relativeert meteen de ernst van dat meningsverschil, zonder het weg te lachen!



3. Creatief met humor

Grappen en grollen stimuleren bovendien de creativiteit. Door de losse sfeer op het werk zal men aangemoedigd worden om meer ‘out of the box’ te denken. Wanneer werknemers zich meer op hun gemak voelen, zullen ze tijdens brainstormsessies gemakkelijker hun zotte ideeën op tafel durven gooien.



“Je werkethiek groeit en je enthousiasme zal hoogstwaarschijnlijk aanstekelijk zijn. Humor is dus een win-win voor jou, je omgeving en de organisatie waarvoor je werkt”, vertelt Annelies Quaegebeur.



4. A laugh a day, keeps the doctor away!

Even serieus nu: het is wetenschappelijk bewezen dat lachen gezond is. Mensen die veel lachen, hebben minder stress en laat stress nu een van de grootste boosdoeners voor onze gezondheid zijn. Bovendien maakt (goede!) humor de stoffen endorfine en dopamine vrij in onze hersenen waardoor we ons een pak gelukkiger voelen en onze weerstand verhoogt.



Altijd al gedroomd van een sixpack? Perfect! Veel lachen is immers de beste buikspieroefening die je kan bedenken.



Lachband please?

Loopbaanbegeleidster Annelies Quaegebeur vindt dat we af moeten van het idee dat er bij serieuze business geen plaats is voor al te veel humor. Bovendien werken lachende werknemers dus harder en zijn ze minder vaak afwezig wegens ziekte. De ultieme droom van werkgevers.



Humor op de werkvloer krijgen is in de praktijk echter geen lachertje, daarom heeft Quaegebeur volgende tips voor leidinggevenden:



Wil je een betere leider zijn? Vertel grapjes.

Heb je je presentatie niet goed voorbereid? Steek er last minute nog wat leuke cartoons bij.

Heb je een zware brainstorm op de agenda staan? Bekijk samen een aantal minuten goede bloopers.

Wil je je relaties een boost geven? Lach samen of haal herinneringen op aan momenten dat jullie samen veel gelachen hebben.

Zo zie je maar: humor op de werkvloer kan een ‘serieus’ verschil maken.



18-01-2018 17:50:34 stora

Ik heb altijd heel veel lol als ik naar huis ga

18-01-2018 18:41:22 De Paus

S Frankie ging weer naar zijn werk

Hij heeft een baantje bij de kerk

Je gelooft het niet, maar heus

Hij heeft een dopje op zijn neus

Hij heeft een baantje bij de kerkJe gelooft het niet, maar heusHij heeft een dopje op zijn neus

