Waarom het nonsens is dat je op deze Blue Monday ongelukkig zou zijn

Vandaag wordt Blue Monday genoemd, een dag waarop we het leven even niet meer zien zitten. Omdat ons geld op is, onze goede voornemens gesneuveld zijn

15-01-2018 19:15:09 Mamsie

En zo is het!

Het leven is een feestje maar je moet wél zelf de slingers ophangen.

Ook in januari.

15-01-2018 19:20:33 stora

Mensen die vandaag depressief zijn omdat iemand ooit bedacht heeft dat we bleu monday hebben, die zijn echt onnozel

Dat zijn denk de zelfde mensen die in de krant lezen dat de griepgolf op zijn hoogst is en spontaan ziek worden.

Dan zit je lekker in je vel en ga je eraan twijfelen omdat je overal hoort dat je depressief moet zijn vandaag.





