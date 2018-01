17-01-2018 17:38:37

Wij hebben ooit een week een Duitse dog gehad.Moesten op die hond passen.Maar het ging niet echt met de doberman die we toen hadden.Maar ik herinner me dat ik een stuk met de Duitse dog ging lopen en ineens met zijn smerige poten ging hij rechtop staan, 2 poten op mijn schouders en we keken elkaar in de ogen.Wat een geweldig beest was dat