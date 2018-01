Jongen (17) ligt laveloos bij vreemden op de bank in Maarssen

Een 17-jarige jongen heeft het afgelopen weekend in Maarssen behoorlijk bont gemaakt. Hij was zaterdagnacht dronken en liep een willekeurig huis in om daar vervolgens op de bank te gaan liggen.



De politie Stichtse Vecht schrijft over het vreemde voorval op Facebook. Uit het verhaal blijkt dat ze lang dachten een dief op het spoor te zijn. "Na enige tijd zoeken hoorden we vanuit een van de tuinen wat spullen omvallen en kraakgeluiden. Wij hebben de inbreker ingesloten en waren voornemens een mooie aanhouding te verrichten en hem in de boeien te slaan."



Toen ze bij het huis aan de Jacob van Heemskerklaan aanbelden (rond 05.00 uur in de ochtend) deed een ongeruste bewoner open, die net een vreemd figuur de trap op had horen lopen. De politie vond boven een jongen die helemaal onder de modder zat en van plan was daar lekker een dutje te doen.



Volgens de politie was de jongen de weg helemaal kwijt, sprak hij met 'driedubbele' tong en dacht hij dat hij bij een bekende naar binnen was gegaan. "We hebben de jongen bekeurd voor zijn gedrag en vervolgens op laten halen door zijn vader. Als de jongen weer nuchter is gaan wij nog een goed gesprek voeren met hem en zijn vader, want het is is natuurlijk niet de bedoeling dat je als 17-jarige jongen straalbezopen over straat loopt, door tuinen kruipt en onder de modder bij onbekende mensen op de bank gaat zitten."



Al met al een bijzondere ervaring voor de agenten: "Een melding die we niet snel gaan vergeten..."

Reacties

17-01-2018 14:54:18 stora

Stamgast



Wat ik me nu afvraag is , is die jongen alleen gaan stappen en heeft zich in zijn eentje laveloos gedronken, of was hij met vrienden op stap en hebben die hem zo dronken als hij was alleen naar huis laten gaan?

Als dat laatste het geval is dan mogen die vrienden zich toch wel kapot schamen.

Want het gezegde: samen uit, samen thuis vind ik nog steeds een goede als je samen op stap gaat.

