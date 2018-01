Arts: verbied verkoop pepdrankjes aan kinderen

Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Bij veel jonge patiŽnten die zich melden met klachten als rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen, blijkt de pepdrank de boosdoener.



De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt zich grote zorgen over het groeiend gebruik van energiedrank door jongeren. Met name tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer leeg voor een flinke oppepper. Kinderartsen signaleren echter dat zij vervolgens vaker met klachten op de Eerste Hulp belanden.



Daarom pleit de NVK voor een verkoopverbod voor jongeren onder de 18 jaar. ,,Als jongeren met rusteloosheid of hartritmestoornissen in onze spreekkamers belanden, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medische molen om de oorzaak te achterhalen. Maar we merken dat energiedrankjes steeds vaker de boosdoener zijn,'' stelt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kempen.



Het Voedingscentrum geeft nu al het advies om onder de 13 jaar geen energiedrank te drinken en tussen de 13 en 18 jaar maximaal ťťn blikje per dag. Op de blikjes staat een verplichte waarschuwing: 'Niet aanbevolen voor kinderen'. Kinderartsen vinden dat niet genoeg. Naast rusteloosheid en hartritmestoornissen zien zij steeds meer andere klachten die uiteindelijk te wijten zijn aan energiedrankjes.



Zo belandde een meisje van 12 jaar met epileptische aanvallen in het ziekenhuis. Een uitgebreid onderzoek leidde niet tot een duidelijke oorzaak. Tijdens een gesprek bleek dat ze veel energiedrankjes dronk. Een tiener van 16 kwam met geelzucht en moeheid bij een kinderarts. De patiŽnt kreeg allerlei onderzoeken, tot aan een leverbiopt, waarbij met een speciale naald weefsel uit de lever wordt gehaald. Toen de arts ontdekte dat de tiener veel energiedrankjes dronk en adviseerde te stoppen, verdwenen de klachten vanzelf.

Suiker



De artsen weten dat in de blikjes te veel cafeÔne, suiker en taurine zit, maar missen onderzoek naar het effect van de stoffen op een kinderlichaam. ,,Dit is geen onschuldige frisdrank'', stelt De Jong-Van Kempen. ,,Een verbod zet ouders en kind aan het denken, zodat ze zich bewust zijn van de gevolgen. Vroeger was het ook normaal om op jonge leeftijd alcohol te drinken, maar nu weten we hoe schadelijk dat is. We kunnen wachten tot er fatale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken.''



Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet een verbod van energiedrankjes onder de 18 jaar niet als oplossing. Scholen, sportverenigingen en ouders moeten het gebruik ervan terugdringen. Kinderartsen vragen zich vooral af hoe het ministerie ouders denkt te waarschuwen.



Het ministerie van VWS vindt het de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen op de gevaren van energiedrank te wijzen. Op de blikjes staat al een waarschuwing dat de drankjes niet worden aanbevolen voor kinderen.



Verder richt VWS de pijlen met name op scholen en sportverenigingen. Die kunnen jongeren op de gevaren wijzen, bijvoorbeeld via programma's als de Gezonde School, gezond voedingsbeleid en lessen over gezonde voeding. Op tal van scholen zijn de blikjes uit de automaten verdwenen. Maar het ministerie vindt een verbod op energiedrank geen optie. ,,Er zijn meer producten die je voor je gezondheid beter niet of met mate kunt consumeren. Verbieden is dan niet dť oplossing'', reageert een woordvoerder.

Reacties

17-01-2018 18:28:28 stora









Als je het verbied dan gaan ze juist nog meer van die zooi drinken.

17-01-2018 19:05:49 Lennox













Wanneer deze drankjes verboden worden en aan dezelfde regels onderhevig als bijvoorbeeld alcohol, zijn ze niet meer op school te krijgen (blikjes zitten nu gewoon in frisdrankapparaten in de kantine) en kan er ook ingegrepen worden als kinderen ze bij zich hebben. Dat maakt echt wel verschil. Ik denk bijvoorbeeld niet dat het gebruikelijk is, of acceptabel gevonden wordt, dat kinderen van 14 in de pauze overal bier kunnen krijgen en 6 blikjes per dag drinken .



Of het (overigens best smerige) spul dusdanig schadelijk is dat een verbod gerechtvaardigd is kan ik niet beoordelen maar de berichten zijn bepaald niet positief.



@stora : Ik denk niet dat dat waar is en ook niet dat het een geldig argument is. Immers als je zo redeneert kun je niets meer verbieden en moet je ook alcohol toestaan of autorijden of alle andere dingen die kids zogenaamd juist gaan doen als het niet mag.Wanneer deze drankjes verboden worden en aan dezelfde regels onderhevig als bijvoorbeeld alcohol, zijn ze niet meer op school te krijgen (blikjes zitten nu gewoon in frisdrankapparaten in de kantine) en kan er ook ingegrepen worden als kinderen ze bij zich hebben. Dat maakt echt wel verschil. Ik denk bijvoorbeeld niet dat het gebruikelijk is, of acceptabel gevonden wordt, dat kinderen van 14 in de pauze overal bier kunnen krijgen en 6 blikjes per dag drinkenOf het (overigens best smerige) spul dusdanig schadelijk is dat een verbod gerechtvaardigd is kan ik niet beoordelen maar de berichten zijn bepaald niet positief.

17-01-2018 19:23:34 TonK









@Lennox : Quote:

Of het (overigens best smerige) spul .



Misschien moeten ze het lekker en groen maken en "gezond" op de blikjes zetten. Misschien moeten ze het lekker en groen maken en "gezond" op de blikjes zetten.

17-01-2018 19:24:28 Noepetote







Ze zijn ook al jaren aan het discussieren over een vuurwerkverbod, maar het is nou juist dat de meeste 'ongelukken' gebeuren door vuurwerk dat al verboden ís...!!.. Tja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet denken... Het is inderdaad zo dat het extreem ongezond is. Maar de ouders zijn er in principe toch voor om het een kind te verbieden?? Net als het verbieden van roken en alcohol drinken onder de 18 jaar, lijkt het mij gewoon een verantwoordelijkheid van de ouders. Die hebben weliswaar niet 24/7 zicht op wat hun kind doet... Maar als ze dit ook al verbieden, dan vraag ik me af: waar houdt het op??Ze zijn ook al jaren aan het discussieren over een vuurwerkverbod, maar het is nou juist dat de meeste 'ongelukken' gebeuren door vuurwerk dat al verboden ís...!!..

