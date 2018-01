Tandpasta met de smaak van drop, whisky of bacon

Tandpasta heeft als doel onze tanden gezond en onze adem fris te houden. Nu kennen we natuurlijk allemaal de gewone mintsmaak, maar er zijn ook tandpasta's met heftigere smaken op de markt. Of je hier een frisse adem van krijgt is maar de vraag. Durf jij het aan?Deze smaken tandpasta zijn bij verschillende Amerikaanse winkelketens te koop. In Nederland komen we tot nu toe nog niet veel verder dan een zoete kindertandpasta, maar bij het zien van onderstaande smaken willen we dat misschien ook liever zo houden. We hebben de gekste varianten voor je op een rij gezet: bacon, cake, whiskey, aubergine, augurk, drop, champagne, cola..