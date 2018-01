Hawaii : waarschuwing voor raketaanval

De Amerikaanse burgerbescherming heeft per ongeluk een waarschuwing verstuurd aan mensen die zich momenteel op Hawaï bevinden. Dat heeft de organisatie laten weten. Op sociale media reageerden mensen massaal op de waarschuwing.'Er is een inlandse dreiging van een ballistische raket op Hawaï. Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening', stond er in het bericht dat de burgerbescherming even na zevenen vanavond (8.00 uur lokale tijd) verstuurde naar iedereen die zich op dat moment op Hawaï bevond. Diverse gebruikers op Twitter meldden dat rond datzelfde tijdstip ook de sirenes afgingen. Op televisie verschenen eveneens waarschuwingsteksten in beeld. Kort na het verzenden van het bericht meldden de autoriteiten op Hawaï echter dat het per ongeluk verstuurd was.Twitteraars waren direct in rep en roer naar aanleiding van de tekst. ,,Wat is er aan de hand? Kan iemand me een update geven" en ,,We zijn nog maar 6 minuten op Hawaï en ik ontvang dit berichtje. Geen idee wat ik moet doen. De sirenes gaan af", zijn slechts twee van de talloze reacties van gebruikers. De opluchting was dan ook groot toen het om een vals alarm bleek te gaan. ,,Mensen renden rond in tranen. Dat waren 20 angstige minuten", schrijft Julia Morales. Jack Posobiec grapt: ,,Iemand heeft net uitgevonden wat de rode knop doet."Jamie Malapit, eigenaar van een kapperszaak in Honolulu, besloot na het bericht direct alle afspraken af te zeggen en zijn zaak af te sluiten. Tegen persbureau AP vertelde hij dat hij nog in bed lag toen zijn telefoon 'als een malle' geluiden begon te maken. Hij dacht eerst dat het om een tsunami ging. ,,Ik werd wakker, zag de raketwaarschuwing en dacht 'no way'. Ik dacht 'nee, dit gebeurt niet vandaag'." Zelfs na de melding dat het om een vals alarm ging, voelde hij zich nog steeds onrustig. ,,Ik ging van paniek via halve paniek naar 'Weten we het zeker?'", zo zei hij.Hawaii houdt sinds eind vorig jaar wel degelijk rekening met een nucleaire aanval. Noord-Korea zinspeelt namelijk al een tijdje op een aanval op Amerika, waarbij Hawaii een mogelijk doelwit zou kunnen zijn. Sinds afgelopen november wordt er maandelijks een speciale sirene getest en er is een bunker gebouwd waar inwoners in kunnen schuilen. Ook het versturen van een alert hoort bij de nieuwe maatregelen.De Hawaiiaanse gouverneur David Ige heeft inmiddels laten weten dat het om een menselijke fout ging. Aan CNN vertelde hij: ,,Het was een fout die gemaakt werd tijdens een standaardprocedure op het moment dat er van dienst werd gewisseld. Een medewerker drukte op de verkeerde knop."