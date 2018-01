Innovatieve auto-inbraak: vermomd als kerstboom toeslaan terwijl camera meekijkt

Wat doe je als de auto waar jij in wil breken geparkeerd staat op een plek waar een bewakingscamera op gericht staat? Een inbreker op Zeeburg (Amsterdam) had een wel heel innovatieve oplossing: lopen met een kerstboom als vermomming.De inbreker sloeg zaterdagnacht rond 2.40 uur toe op het Timorplein, vlakbij Stayokay hostel. 'De collega's keken met verbazing naar de beelden. Met kerst lijkt dit enkel voorbestemd aan de rendieren, maar deze kerstboom laat op innovatieve wijze merken dat hij ballen heeft', schrijft de politie op Facebook.De politie zegt de inbraak te onderzoeken. 'De verdachte was zich ervan bewust dat er een camera hing.'