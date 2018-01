Billen knijpen: schip past maar net onder sluis bij Eefde

Billen knijpen bij de sluis bij Eefde: door het hoge water kon een schip maar net de brug onder door.Op de video is goed te zien hoe de brug op een haar na niet wordt geraakt. Pas en meetwerk. Een man, vermoedelijk de schipper, steekt zelfs nog even zijn hoofd uit het dak. Waarschijnlijk om te checken of niets wordt geraakt. De video werd door een nautisch adviseur van Rijkswaterstaat op Twitter geplaatst.