Als je uitglijdt, doe het dan in stijl, dacht deze Amerikaan

Een man uit de Amerikaanse staat Virginia heeft op een pijnlijke manier ontdekt hoe gevaarlijk ijzel is. In een video op Facebook, die al meer dan 52 miljoen keer is bekeken, is het komische avontuur van Tim Besecker uit de plaats Ashburn te zien: Filmpje Besecker ging maandag vroeg zijn huis uit om naar zijn werk te gaan en stapte de oprit op. Niet wetende dat zich daar een laag spekglad ijs had gevormd. Bij de eerste stap gleed hij al weg, maar hij herpakte zich. Tot het aan het einde van de oprit alsnog mis ging. "Ik zocht iets om vast te pakken, maar dat was er niet", zegt hij tegen het Amerikaanse Fox 5. "En neer ging ik. Gelukkig was er uiteindelijk nog gras."De Amerikaan raakte door zijn uitglijder niet gewond. Het filmpje laat Besecker zelf ook niet koud: hij moet er iedere keer om lachen en zegt verrast te zijn door de enorme aandacht ervoor.