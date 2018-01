Vader hakt kilometerslange weg uit rotsen zodat kinderen vaker thuis kunnen komen

Een man in de deelstaat Odisha in Noord-India heeft met alleen een pikhouweel en een breekijzer een 8 kilometer lange weg aangelegd. Hij maakte de weg met het doel dat zijn schoolgaande kinderen vaker kunnen thuiskomen.Dat meldt de BBC. De 45-jarige Jalandhar Nayak woont in een afgelegen dorp, zon 15 kilometer van de school waar zijn drie zoons studeren. Het duurt voor de kinderen ongeveer drie uur om van de school naar huis te komen omdat zij vijf heuvels moeten beklimmen. Zijn kinderen wonen om die reden ook bij de school.De afgelopen twee jaar ging hij elke ochtend met zijn gereedschap op pad en hakte hij acht uur per dag in de rotsen en verwijderde hij keien om de weg aan te leggen. De lokale autoriteiten hebben tegen de BBC gezegd dat ze de weg afbouwen.Nayak zei dat hij 'erg blij' is dat de weg nu door de overheid verder wordt aangelegd. Hij voegde eraan toe dat hij hen ook heeft verzocht om elektriciteit en drinkwater voor het dorp te regelen.