Zwangere vrouwen krijgen korting bij IKEA. De manier waarop is nogal smerig

IKEA heeft een kortingsactie bedacht voor zwangere vrouwen. Op zich aardig, alleen is het een behoorlijk vieze reclamecampagne. Vrouwen moeten namelijk op een strook papier onder aan de folder plassen om er achter te komen hoeveel korting ze krijgen.



De kortingsactie werkt op dezelfde manier als een zwangerschapstest. “Als in de urine van de vrouw het zwangerschapshormoon HCG zit, krijg je een kleurverandering. En verschijnt de nieuwe, te betalen prijs. Dat hebben we ook hier toegepast, op een gedrukt stukje papier. We hebben wel even moeten zoeken naar de juiste materialen,” legt reclamebureau Akestam Holst uit aan het Amerikaanse tijdschrift Adweek.



De advertentie is verschenen in een van de populairste vrouwenbladen van Zweden, het tijdschrift Amelia. Dus nu zitten er allerlei zwangere vrouwen over een reclameblaadje heen te plassen om korting te krijgen op hun babybedje of wandelwagen.

Reacties

12-01-2018 18:08:27 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.772

OTindex: 7.315

Leuk voor de medewerker van Ikea die dat volgepiste stukje papier in ontvangst moet nemen.

12-01-2018 19:03:25 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.208

OTindex: 142

T S En wat is er dan smerig aan? Beter dat het papiertje is onder gepist dan onder gescheten... Zekers wanneer ze diarree heeft... blijven dan nog van die klontjes achter op het papier...

12-01-2018 19:11:05 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 30.939

OTindex: 17.301

@HHWB : Als ze echt aan de dunne zijn zitten er ook geen klontjes meer in

12-01-2018 19:11:45 XavierMeranti

Valt nog mee dat de medewerkers geen goldenshower hoeven te ondergaan.

