Chinese ijsbloemjongen gaat viral: met min negen lopend naar school

Een foto van een Chinese jongen is viral gegaan op sociale media vanwege zijn 'coole' uiterlijk. Met zijn haar vol ijsbloemen, rode wangen en een dunne jas kwam de 'ijsbloemjongen' deze week zijn school in het zuidwesten van China binnengelopen. Tot groot vermaak van zijn klasgenootjes, maar Chinese internetgebruikers zijn bezorgd.Het jongetje loopt elke dag zo'n 4.5 kilometer naar school. Hij is op de foto gezet door zijn leraar. "Het was die dag 9 graden onder nul", vertelt de schooldirecteur aan Chinese staatsmedia. "Hij kwam met bevroren haren binnen lopen en trok een gek gezicht. Zijn klasgenootjes schoten meteen in de lach."De naam van het jongetje is niet bekendgemaakt. Op Chinese sociale media heeft hij de bijnaam ijsbloemjongen gekregen. Sommige internetgebruikers maken zich zorgen omdat de school op dit moment geen verwarming heeft. Mensen bieden aan om kleren en geld te doneren.De ijsbloemjongen is een zogeheten achtergelaten kind. Op het Chinese platteland wonen meer dan zestig miljoen kinderen bij hun grootouders.De ouders van deze kinderen wonen en werken het grootste deel van het jaar in grote steden. Kinderen mogen van de Chinese wet niet met ze mee, omdat arbeidsmigranten geen recht hebben op een permanente verblijfsstatus in de stad.