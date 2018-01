Oeps: kijkers denken Peter R. de Vries in compositietekening te herkennen

In het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ worden regelmatig compositietekeningen gedeeld om een dader op te kunnen sporen. Meestal zijn die tekeningen niet heel duidelijk, maar deze week konden kijkers meteen zien wie de ‘dader’ was.Tijdens de uitzending werd de compositietekening van de dader van een zedenmisdrijf getoond. Wat bleek? De man die geschetst was, vertoonde wel heel veel gelijkenissen met niemand minder dan misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat vroeg natuurlijk om hilarische reacties op social media.Ook waren er volgens de politie mensen die echt de naam van Peter R. de Vries noemde in een telefoontje naar aanleiding van de tekening. Een woordvoerder helpt het meteen uit de wereld door toe te lichten dat er een aantal factoren zijn die duidelijk maken dat het hier niet om Peter R. de Vries gaat.