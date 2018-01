Dubai gaat een nog hogere toren bouwen van minstens 928 meter hoog

De Burj Khalifa in Dubai is met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld. Maar dat duurt niet lang meer. Projectontwikkelaars hebben concrete plannen voor de bouw van de Creek Harbour Tower, die met 928 meter op de Burj Khalifa neer gaat kijken.De toren zal dienst doen als uitkijktoren en is onderdeel van een groot onroerendgoedproject waarin nieuwe kantoren, winkels en huizen worden gebouwd. In de nieuwe wijk zullen straks 400.000 mensen kunnen wonen.Dubai is een stad in de Verenigde Arabische Emiraten en telt bijna 3 miljoen inwoners. Veel van hen zijn buitenlanders. Dat dat aantal groeit nog steeds, meldt de BBC.De Creek Harbour Tower komt eruit te zien als een reusachtige raket. De kosten van de bouw zullen omgerekend ruwweg 840 miljoen euro bedragen. De oplevering is voorzien in 2021.