vrouw aan boord KLM-vlucht mishandelt purser

Een Noors echtpaar heeft zich vrijdag zo heftig misdragen tijdens een KLM-vlucht naar Panama, dat ze zijn aangehouden en meteen onder politiebegeleiding zijn teruggebracht naar Nederland.



De 26-jarige vrouw mishandelde een purser toen die haar geen alcohol meer wilde schenken. Zij moet zich op 18 januari bij de rechter verantwoorden en blijft tot die tijd vastzitten, heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. De 33-jarige man is wel vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie.



Het cabinepersoneel had tien uur lang de handen vol om het stel in bedwang te krijgen en te houden. De man sloeg vooral dreigementen uit, maar zijn vrouw werd echt agressief. Toen de purser haar in de pantry weigerde nog alcohol te schenken vanwege haar gescheld, kreeg ze een vuistslag in haar gezicht. Ook werd de purser aan haar haren getrokken en maakte de Noorse schoppende bewegingen naar haar hoofd.



Een collega wist het slachtoffer te ontzetten. De Noorse vrouw werd al in het vliegtuig in de boeien geslagen. Het cabinepersoneel droeg hierbij ovenwanten om zich te beschermen tegen het spugen en de bijtende bewegingen van de vrouw.

Bah, wat een akelig volk. Je zult maar op zo'n lange vlucht bij dit soort volk op de vlucht zitten. Zit je zo'n 11 uur lang met dit soort aggressief tuig op gescheept, waar je niet aan kunt ontkomen.

